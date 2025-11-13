Laura Sánchez sorprende al asegurar que tiene diabetes por la maternidad

Hace cuatro años que Laura Sánchez comunicó que le habían diagnosticado diabetes tipo 1. La modelo, desde el primer momento, quiso dar visibilidad a la enfermedad en sus redes sociales, donde comparte su experiencia o, incluso, consejos para llevarla de la mejor manera posible. Además, ha tratado de reflejar y contar cómo es la cara b de la misma. Sin embargo, ha sido ahora cuando la novia del torero Manuel Escribano ha confesado que cree que la maternidad fue el detonante de su dolencia, ya que no tiene antecedentes familiares que la padecieran.

La reveladora confesión de Laura Sánchez sobre la diabetes

El pasado miércoles 12 de noviembre, Laura Sánchez acudió como invitada a Y ahora Sonsoles, donde además de hacer un repaso sobre su trayectoria encima de las pasarelas, también habló abiertamente sobre su enfermedad.

Laura Sánchez en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras una vida llena de éxitos como modelo -y aunque ha protagonizado momentos difíciles- todo cambió -así como sus prioridades- cuando en 2021 le diagnosticaron diabetes tipo 1 por sufrir estrés de manera continuada.

En el magazine vespertino presentado por Sonsoles Ónega, Sánchez ha contado cómo fue su reacción al enterarse por primera vez: «Yo al principio no me lo creía. Tenía tanta desinformación de lo que era la diabetes que yo dije: ‘No puede ser’. ¿Cómo voy a ser diabética? ¿Cómo voy yo a tener diabetes? ¡Si yo no como dulces! Esa fue mi primera reacción. Mi doctora, que sigue siendo mi endocrina, me dijo: ‘Te queda tanto por aprender’. Me tomé esto como un reto personal».

Con el paso del tiempo, la maniquí decidió darle la vuelta a la situación y cambiar el pensamiento negativo: «Yo creo que las cosas te pasan por algo en la vida. Y si me ha tocado tener diabetes para visibilizar y dar a conocer… Mañana mismo estoy en una jornada con grandes endocrinos y grandes doctores en la que vamos a hablar de cómo llevar los síntomas previos y cómo llevar unos hábitos saludables».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

En su intervención televisiva, la modelo ha achacado al «cortisol» su enfermedad -una hormona que ayuda al cuerpo a responder al estrés-. De hecho, ha recordado que lo primero que le preguntaron fue «si tenía antecedentes»: «Fuimos investigando de dónde venía. Yo no tenía a nadie con diabetes».

Tras las pruebas, Sánchez cayó en la cuenta que su enfermedad venía derivada de sus emociones: «El diagnóstico fue estrés emocional prolongado en el tiempo. No un calentón, sino, muchos calentones durante muchos años. Lo provocó la maternidad o la no maternidad. O la falta de maternidad». Unas palabras que son un dardo directo a Aitor Ocio, el padre de su hija Naia, con el que tuvo una batalla judicial por la custodia de la entonces menor: «Entonces, la vida te dice: ‘Esto es un aviso, y es tu salud, y hay que cuidarla’. Desde entonces intento estar untada en mantequilla a todo lo que me viene externo que es absurdo. Me he provocado una enfermedad crónica y autoinmune. Y, de momento, sin cura».