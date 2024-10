Laura Matamoros y Antonio Revilla, quienes empezaron su relación hace algunos meses, han puesto punto final a su relación recientemente. La ruptura, que llevaba rumoreandose varios días en la crónica social de nuestro país, la ha confirmado la propia Laura durante la ceremonia de entrega de los Premios Bazaar Women of the Year 2024 en los Cines Callao de Madrid; marcando el fin de lo parecía ser un romance prometedor. Aunque la hija de Kiko Matamoros no ha revelado los motivos de la separación, la distancia y diferencias en sus estilos de vida parecen haber sido factores clave.

Matamoros ha asegurado que se encuentra «muy bien», aunque todo conlleva un proceso de recuperación y «sus tiempos». Además, la influencer se ha pronunciado sin tapujos sobre las informaciones que apuntan a un posible romance entre Antonio Revilla e Hiba Abouk. «No sé si será verdad o no, solo espero que estén bien. Yo no voy a hablar de nadie que no sea yo. Tengo mi jardín y mis plantas por regar, que cada uno riegue lo suyo. Cada uno tiene sus tiempos para superar una ruptura, yo me tomo el mío, estoy tranquila, y el resto tiene otro y no pasa nada», ha dicho.

Laura Matamoros en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Antonio Revilla e Hiba Abouk se habrían dejado ver, en actitud muy cómplice y cariñosa, disfrutando de una cena en un resturante del centro de Madrid, según desveló el periodista Javier de Hoyos en Ni que fuéramos Shhh, en TEN. «Mientras Laura Matamoros estaba en Punta Cana se lo estaba pasando muy bien en España. Y aquí es donde viene el vínculo porque, tal y como he podido conocer, Antonio Revilla ahora está conociendo a Hiba Abouk», aseguró. Sin embargo, no hay imágenes del momento ni tampoco declaraciones de ninguna de las partes al respecto de este asunto. Además, hace escasas horas nuevas informaciones relacionan a Antonio Revilla con otra mujer.

Se trata de la presentadora de televisión Patricia Conde. Según ha contado Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a Ver, Patricia Conde y Antonio Revilla habían sido pillados besándose por las calles de Madrid. «Han tenido varias citas. Testigos me dicen que vieron todo lo que ocurrió este pasado fin de semana en Madrid. Estuvieron juntos por Madrid, paseando, dándose muchos besos de pasión», ha asegurado la periodista.

Todo sobre Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros