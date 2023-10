Los hombres que han marcado la vida de Lara Dibildos

A sus 51 años, la actriz y presentadora ha vuelto a encontrar el amor después de varios desengaños. Lara Dibildos está atravesando un momento personal muy complejo porque ha tenido que decirle adiós a su madre, la famosa Laura Valenzuela. Afortunadamente ha contado con el apoyo de sus seres queridos y en todo momento ha estado acompañada, pero todavía bebe recorrer un camino largo y doloroso. Por suerte lo hará de la mano de su nuevo novio. Ella misma ha explicado que en un primer momento «no daba un duro» por la relación, pero el paso del tiempo le ha hecho darse cuenta de que estaba equivocada. Lara se ha enamorado de Cándido Conde Pumpido, hijo del actual Presidente del Tribunal Constitucional.

Lara Dibildos con su nuevo novio / GTRES

La vida de Lara Dibildos ha ocupado las páginas de las mejores revistas. Ha sido una estrella en los años 90 y sigue teniendo mucha repercusión, a pesar de que sus pasos son bastante más discretos. En una ocasión aseguró que ya no estaba interesada en los hombres, pues se había dado cuenta de que necesitaba recuperarse y sanar varias heridas. Sin embargo, Cándido ha llegado a su vida para darle la mano y no soltarle nunca, al menos esas son sus intenciones. Lo cierto es que no es el único que le ha prometido amor eterno. La artista tiene una trayectoria sentimental muy rica marcada por grandes amores.

Álvaro Muñoz Escassi, padre de uno de sus hijos

Lara Dibildos con Álvaro Muñoz Escassi en el entierro de su madre. / Gtres

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi pusieron punto y final a su relación en 2007, pero han logrado seguir en contacto porque tienen un hijo en común. La expareja disfruta de una relación fantástica qué ha ido evolucionando con el paso de los años. Tanto Lara como Álvaro están enamorados de personas diferentes, pero son grandes amigos y el jinete siempre está al lado de la presentadora para demostrarle su apoyo, respeto y admiración. Tanto es así que cuando falleció Laura Valenzuela no se separó de ella y le dedicó una carta pública que todavía sigue dando mucho de qué hablar.

«Es una persona muy importante para mí y nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en silencio. Es admirable siendo hija única que llevase esta situación sola, que hasta yo me enfadaba cuando Álvarito me contaba cosas de las que no me hizo partícipe», escribió el jinete. «Suegra, tranquila, que todo está bien», le dijo a Laura Valenzuela de forma póstuma.

Su bonita relación con Rafi Camino

Rafi Camino acude a la capilla ardiente de Laura Valenzuela / Gtres

El torero Rafi Camino también forma parte de la lista de conquistas de Lara Dibildos. Hay un dato que llama poderosamente la atención: la actriz ha conseguido tener una relación estupenda con gran parte de sus exparejas. En 2009 anunció su separación de Camino y es cierto que durante un tiempo hubo algo de tensión, pero no tardaron demasiado en solucionar sus diferencias. Tanto es así que en 2012 se llegó a especular con la posibilidad de que se hubiesen reconciliado en secreto, pero Lara se puso en contacto con una colaboradora de El Programa de AR para desmentir la noticia.

Fran Murcia, su primer marido

Fran Murcia fue el primer marido de Lara Dibildos. Se conocieron a través de unos amigos en común y a los pocos meses decidieron convertirse entre marido y mujer. Fruto de esta relación nació el primer hijo de la presentadora, que también se llama Francisco. El pequeño trajo mucha alegría a la familia, pero al poco tiempo sus padres se separaron porque se dieron cuenta de que iban a ser más felices así.