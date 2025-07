En las últimas horas, Yolanda Díaz ha tenido que hacer frente a un duro varapalo personal. Su padre, el sindicalista ferrolano Suso Díaz, ha fallecido este 8 de julio a los 80 años. Por ahora, se desconocen las causas de la muerte, pero Comisiones Obreras ha destacado, a través de un sentido comunicado, que siguió participando en diferentes actos «mientras su salud se lo permitió». Apenas unas horas después de trascender esta triste noticia, ha tenido lugar un pleno extraordinario sobre la corrupción en el Congreso de los Diputados e, inesperadamente, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comenzado su discurso pronunciando unas palabras en honor al recién fallecido.

Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

«Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y reconocimiento a un sindicalista, un galleguista y una persona profundamente de izquierdas», expresaba. Para sorpresa de muchos, Yolanda Díaz se encontraba entre los presentes, a pesar de que perfectamente podía no haber acudido por el duro momento personal por el que atraviesa.

Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. (Foto: Mediaset)

Sin embargo, en un día clave para la legislatura de Sánchez, la vicepresidenta del Gobierno no ha querido perderse la importante cita. No obstante, aunque ha llegado mostrándose entera, al escuchar las palabras de su compañero, no ha podido evitar las lágrimas, las cuales han estado acompañadas de un sonoro aplauso de gran parte del hemiciclo.