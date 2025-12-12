Las lágrimas de Carmen Quesada al recordar a Arturo Fernández: "Siempre será el amor de mi vida"

Fue en julio de 2019 cuando saltó la triste noticia de que Arturo Fernández (conocido por su participación en La casa de los líos o Camino del Rocío) había fallecido a los 90 años, víctima de un cáncer de estómago que avanzó de una manera «rápida e inesperada». Desde entonces sus familiares y amigos no le olvidan, especialmente su mujer Carmen Quesada, para quien la llegada de la Navidad le supone una gran tristeza por la silla vacía que dejó el actor en la mesa, algo que aviva aún más sus recuerdos. Así lo ha contado ella misma en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha confesado que «Arturo siempre será el amor de su vida».

«Parece que mentira que hayan pasado seis años. Me seguiré emocionando hasta el último día de mi vida al recordarlo», comenzaba a decir. «Siempre será el amor de mi vida. Yo creo que es muy bonito lo que siento. Para mí son unas lágrimas que me salen de los ojos y no puedo evitar. Pero creo que en el fondo son dulces, porque es el recuerdo de una vida maravillosa al lado de un hombre maravilloso», expresaba visiblemente emocionada.

Como no podía ser de otra manera, Sonsoles Ónega y los colaboradores del espacio televisivo se emocionaban al ver las lágrimas de Carmen, pero esta hacía hincapié en que no debían preocuparse porque «eran lágrimas de alegría». «Lloro de emoción y bueno, evidentemente, la pérdida es la pérdida. Pero doy muchas gracias a Dios por haber podido vivir la vida al lado de un hombre como él», concluía.

La historia de amor de Carmen Quesada y Arturo Fernández

Carmen Quesada y Arturo Fernández se conocieron en 1980 gracias a unos amigos en común. Por aquel entonces, ella tenía 21 años y él 50 y, aunque comenzaron manteniendo una estrecha amistad, lo cierto es que con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una relación sentimental. Carmen confesó públicamente a Bertín Osborne que ella sabía que no sería tarea fácil porque tenía una gran fama de mujeriego y conquistador. Sin embargo, consiguieron encontrar el equilibrio perfecto y estuvieron juntos más de 40 años, concretamente hasta los últimos días del intérprete.

Carmen Quesada y Arturo Fernández. (Foto: Gtres)

En las más de dos décadas que estuvieron juntos, Carmen y Arturo nunca dieron el paso de darse el «sí, quiero», pero lo cierto es que sus respectivas declaraciones de amor públicas dejaron más que claro que estaban hechos el uno para el otro. Cabe destacar que Arturo estuvo casado anteriormente con María Isabel Sensat Marqués y fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: María Isabel, Arturo y María Dolores. Todos ellos mantienen una relación excelente con Carmen, quien no ha parado de deshacerse en halagos hacia ellos. «Los adoro. El único defecto que tienen es que no son mis hijos. Pero he de reconocer que su madre es una señora. Isabel ha sido maravillosa», contaba en el programa En mi casa o en la tuya.

Por otro lado, la pareja formaba un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional, ya que Carmen se ocupaba de los múltiples negocios del actor, llevando y organizando algunos asuntos con la prensa y compromisos profesionales del mismo.