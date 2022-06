Kiko Rivera reaparecía de nuevo esta semana en televisión tras superar el coronavirus. Pero esta vez, lo hacía por un motivo completamente diferente al de otras ocasiones. El hijo de Isabel Pantoja intervenía en Sálvame para denunciar la desaparición de un amigo. Se trata de Mariano Martínez Cortés, de 59 años, y padre de Shakira Martínez, con quien ha trabajado en el tema Tú y yo. El progenitor de la cantante sufre demencia senil y lleva varios días en paradero desconocido. La familia, que se encuentra en Elda, Alicante, está “desesperada”. Es por eso que su manera de ayudar es dar voz a este inesperado suceso.

“La verdad es que es una desgracia”, indicaba el DJ. “La última vez que se le vio fue el lunes a las cuatro de la tarde cerca de la residencia en la Plaza de Simón Bolívar”, añadía disgustado. Además, revelaba que tanto los familiares como los amigos de Mariano “han hecho una quedada para encontrar a Mariano en Elda y ojalá que todo esto acabe muy bien». También, a través de las redes sociales Kiko Rivera ha publicado carteles con el rostro del hombre en cuestión para así poder colaborar en su búsqueda.

Este desafortunado acontecimiento, que ha provocado la tristeza de Kiko llega justo después de superar el coronavirus. Dolencia por la que el cantante tuvo que permanecer en cuarentena tal y como dictamina el protocolo sanitario en estos casos. Tras sentir molestias, el hermano de Isa Pantoja se hizo un test de antígenos y dio positivo. “Comenzamos el día estupendamente. Positivo en Covid”, dijo en su perfil de Instagram. «Además, con todos los síntomas posibles. Ojú, qué malito estoy», comentó.

Cisma familiar

Kiko Rivera se encuentra en un momento convulso familiar desde hace ya un año y medio. El distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja y su hermana Isa, han provocado un gran revuelo mediático que les ha colocado en primera plana mediática.

Por el momento, no ha habido acercamiento por ninguna de las partes, por lo que no se puede hablar de una reconciliación. Por otro lado, se encuentra Anabel Pantoja, que en estos momentos se encuentra concursando en Supervivientes. Pese a que Kiko y su prima no atraviesan tampoco su mejor momento, lo cierto es que el artista ha mandado toda su energía positiva a la colaboradora de televisión en esta nueva andadura. Es necesario recordar que, la influencer es la segunda vez que se adentra en esta experiencia extrema. Hace ocho años cruzó el charco y aterrizó en Hondura, sin embargo por aquel entonces no duró más de dos semanas en la isla. Ahora, ya se encuentra en el meridiano del concurso. ¿Solucionará sus problemas con Kiko Rivera tras el fin del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez?