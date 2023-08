Los 5.700 euros por noche que está pagando Kiko Matamoros durante sus vacaciones

La desaparición de Sálvame no ha conseguido que ningún colaborador pierda peso mediático y ahora el foco de atención está puesto en Kiko Matamoros debido a las lujosas vacaciones que ha organizado este verano. El tertuliano ha viajado a Roma al lado de Marta López Álamo después de regresar de América, donde ha grabado el nuevo programa de La Fábrica de la Tele que podrá verse en Netflix. La polémica está servida porque Marta López ha mostrado en qué hotel se encuentra y el precio de la habitación en la que se aloja no ha tardado en salir a la luz.

Kiko Matamoros en su videopodcast ‘Amar para vivir’ / Mtmad

5.700 euros es el dinero que cuesta pasar una noche en Grande Bellezza, la suite del hotel Eden, un establecimiento que se encuentra tan solo a unos minutos de la famosa Fontana di Trevi. Esta habitación cuenta con dos dormitorios independientes y con vistas panorámicas a la capital de Italia. Kiko Matamoros y su mujer han mostrado algunos detalles en Instagram y los comentarios no se han hecho esperar. Sin embargo, hay un detalle muy importante a tener en cuenta.

Según contó Kiko Matamoros antes de la cancelación de Sálvame, Marta López había meses que ganaba mucho más que él. Lo cierto es que su carrera como modelo no ha dejado de crecer en los últimos años. Es decir, que Kiko no esté trabajando en Telecinco no significa que el matrimonio tenga que recortar gastos.

El trabajo de Marta López ha beneficiado a Kiko Matamoros

Nadie puede negar que a nivel televisivo Kiko Matamoros tiene mucho más peso que Marta López porque lleva bastantes años trabajando delante y detrás de las cámaras. No obstante, cuando se apagan los focos adopta una postura secundaria si la comparamos con el papel que juega su mujer. En los últimos tiempos Marta se ha posicionado como una de las influencers mejores cotizadas. Colabora con firmas de alta gama y no hay evento que se precie que no cuente con su presencia, de hecho cada vez recibe más propuestas para trabajar en el extranjero.

Marta López Álamo en Roma / Instagram

¿Lo último que ha pasado? Marta López Álamo ha mostrado en su Instagram algunos rincones de la suite en la que se está alojando en Roma y a todo el mundo le ha llamado la atención que los responsables del hotel le hayan recibido con una fotografía de su boda. Como es natural, han tenido este detalle debido a la influencia de Marta López en las redes sociales, pues la modelo se comprometió a enseñar parte de esta experiencia. Gracias al contenido que ha publicado en Instagram el hotel citado anteriormente ha ganado mucha popularidad.

El matrimonio quiere ampliar la familia

Kiko Matamoros y Marta López en su videopodcast ‘Amar para vivir’ / Mtmad

Antes de la cancelación de Sálvame, Kiko Matamoros dio varias entrevistas para explicar que quiere tener familia al lado de Marta López Álamo. La modelo reconoció que a ella también le hacía mucha ilusión tener descendencia, pero recordó que en estos momentos estaba inmersa en diferentes proyectos profesionales y no tenía tiempo de dedicarse a su faceta maternal. El colaborador puso encima de la mesa un debate bastante polémico que le ha perseguido desde los inicios de su relación.

Habló de la diferencia de edad existía entre el y Marta y desveló que le gustaría que en un futuro la modelo tuviera un hijo suyo para que nunca le olvidase. Considera que es una prueba de amor que demuestra cómo es la relación que mantienen. De momento estos planes tendrán que esperar porque la carrera de Marta López es imparable y para la próxima temporada ya tiene cerrado varios contratos importantes.