El 2023 se ha convertido en un año de lo más convulso en cuanto a la crónica social de nuestro país se refiere. Sin duda, una de las noticias más llamativas en este cierre anual ha sido la cancelación, horas antes, de la boda de Juan Ortega y Carmen Otte. Y es que, en la decisión de no celebrarse el enlace intervino el sacerdote Josep María Quintana. Después de muchas teorías, conspiraciones con rumores incluidos, trascendió que el diestro tomó esa decisión a partir de una conversación con el mencionado religioso. Hace escasas horas, Quintana era visto y lanzaba un mensaje cuanto menos llamativo.

Ante las preguntas de los reporteros, el cura optó por saludar e indicar con el dedo pulgar que todo estaba bien. Sin embargo, segundos después espetó unas palabras con las que se desvinculó por completo de este entramado amoroso que lo ha colocado en primera plana mediática. «Tengo una cosa que deciros», comenzó diciendo. «¿Queréis que os diga una cosa? Pero nadie se va a enfadar, ¿vale? Solo una cosa y cortamos ¿okey? Os la digo y os la digo de corazón. Dios os ama. Para adelante y circulando», dijo antes de marcharse con un amigo.

Juan Ortega

Josep María Quintana, amigo de Tamara Falcó

Casualmente, Josep María Quintana también, de 43 años, nacido en Banyoles (una población de Girona, donde pasó su infancia), es el cura que dio la bendición a Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Quintana era el confesor y el guía de la hija de Isabel Preysler. De hecho, el párroco fue un paso más y aconsejó, especialmente a la marquesa de Griñón «retomar su relación a pesar de los contratiempos surgidos» cuando el empresario le fue infiel en el marco del festival de música Burning Man celebrado en Nevada, Estados Unidos.

Tamara Falcó con Iñigo Onieva

Últimas novedades en el caso de Juan Ortega y Carmen Otte

Tras varias semanas en el disparadero, las últimas informaciones que circulan en torno a Juan Ortega y Carmen Otte tienen que ver con una posible reconciliación. Según Vanitatis,que se ha puesto en contacto con el entorno de la ex pareja, habría decidido darse una segunda oportunidad. Aunque dejarían aparcados sus planes de pasar por el altar. Según la información, Juan y Carmen preferirían retomar su noviazgo de la manera más tranquila y lo más alejada posible de los medios de comunicación, tras el tsunami causado por la decisión del novio de no casarse.

De esta manera, Otte y Ortega seguirían optando por la misma fórmula que han llevado a cabo hasta ahora, la del absoluto hermetismo. Por otro lado, el torero también se ha sincerado con las personas más cercanas de su círculo. «No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán», ha indicado en declaraciones que recoge el citado medio.