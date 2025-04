José María Almoguera ha reaparecido en el Gran Premio de España de MotoGP junto a su novia, María ‘la Jerezana’. El hijo de Carmen Borrego ha atendido a los micrófonos de GTRES para aclarar la última polémica con Alejandra Rubio, su prima hermana. Todo surgió a raíz de que la colaboradora de Vamos a ver dijera que la relación con su primo no atravesaba su mejor momento. Además, la tensión aumentó cuando sus compañeros de programa le dijeron que Almoguera era el más simpático de la familia con la prensa.

Posteriormente, la novia de Carlo Costanzia dejó claro que habló con su primo sobre ello y que no tenían problema alguno, aunque matizó que «ellos no hacían lo mismo» ni tenían la misma visión sobre el medio. «Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni he hablado mal de mi madre, ni he entrado en realities. Yo trabajo comentando temas, también de mi familia, pero con el mismo tono que el resto. Me encendí porque estoy harta. Que ahora Jose sea happy flower me alegra, pero este mundo no es para todo el mundo. A ver cuánto le dura», sentenció.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecinco)

La respuesta de Almoguera a la opinión de su prima

El ex concursante de la última edición de Gran Hermano VIP (el primer reality en el que ha concursado y en el que ha conocido a su nueva pareja), ha zanjado la polémica con la hija de Terelu Campos, aunque ha asegurado que aunque han hablado, aún quedan asuntos por resolver. «La polémica siempre se crean en estas situaciones. He hablado con mi prima, en principio estamos bien, no hay ningún problema, pero siempre hay cosas que me gustaría que habláramos y explicáramos mutuamente para dejarlo hablado al cien por cien», ha comenzado diciendo en exclusiva para GTRES.

En cuanto a las palabras de Alejandra sobre que aunque ambos se dediquen a la televisión, tienen diferentes maneras de enfrentarse a la prensa y a la popularidad, Almoguera ha suscrito el comentario de su prima: «Las comparaciones son odiosas, no quiero que nos comparen porque cada uno hace las cosas como creemos que las tenemos que hacer. Me parece bien que tenga esa manera de pensar pero vivimos de lo mismo. Creo que ella tiene una trayectoria buena. Ha demostrado que como colaboradora es una gran profesional».

José María Almoguera en ‘Fiesta’. (Foto:Mediaset)

Los planes de futuro con María ‘la Jerezana’

Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado el hijo de Carmen Borrego es sobre su relación con María ‘la Jerezana’, que a día de hoy es a distancia y están a caballo entre Madrid y Andalucía: «De momento estamos yendo y viniendo y ya veremos hacia donde vamos».

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Finalmente, ha contado cómo es la relación de su entorno con su nueva pareja: «Mi familia está encantada de que estemos aquí, mi madre está encantada con María, con Terelu no he hablado tanto, pero todo está bien, no hay nada que solucionar».