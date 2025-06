Johnny Depp ha vuelto a regalar sonrisas a los pacientes menores de edad ingresados en la planta de oncología. En esta ocasión ha sido en el Hospital Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid, que es referencia nacional en oncohematología infantil. Tal y como ha compartido la Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el actor ha sorprendido en este centro clínico de la capital española caracterizado del capitán Jack Sparrow, el protagonista de la saga Piratas del Caribe, uno de sus personajes más conocidos: «Nueva sorpresa en el Hospital Infantil Niño Jesús, el hospital de la magia».

El actor se ha aliado con la Presidenta de la Comunidad de Madrid para esta acción solidaria y es que no es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso muestra su compromiso con la sanidad pública y, concretamente, con los menores ingresados en hospitales de la región cuyas políticas gestiona. Además, también pone sobre la mesa la labor social y la implicación de Ayuso para que los niños puedan tener momentos de desconexión durante sus ingresos.

No es la primera vez que el intérprete visita un hospital en nuestro país y, además, durante un tiempo, este disfraz lo tuvo vetado con motivo de su juicio contra su ex mujer, Amber Heard.

La visita de Jack Sparrow en un hospital madrileño

La labor social de Johnny Depp con los pequeños pacientes oncológicos ha causado una gran conmoción en el mundo. Una de las primeras veces en las que recuperó su disfraz fue en un hospital de Vancouver, Canadá, donde sorprendió a los menores y a sus familiares. También lo ha hecho en otros lugares como en el Hospital Brisbane, en Australia, o en el Great Ordmond Street Hospital, en Londres.

Este gesto del actor viene motivado porque su hija, Lili Rose Melody, cuando tan solo tenía siete años, vivió una dura enfermedad por la que estuvo a punto de morir tras contraer la bacteria E. Coli. En una entrevista con la BBC, Depp aseguró que sus visitas a los centros médicos vestido de Sparrow viene motivada por «la experiencia que vivió como padre» ya que para él, personalmente, «lo es todo llevarles una sonrisa o hacer reír» a los niños ingresados.

Además, en una entrevista con E! News contó el verdadero motivo detrás de su labor social y cuál es su función en estos centros médicos: «Siempre que puedo sacar algo de tiempo, me pongo de nuevo el traje de Jack Sparrow y me paseo por algunos hospitales infantiles interpretando al personaje. A veces sólo hago acto de presencia y hago que los niños se queden boquiabiertos un rato, pero en otras ocasiones me quedo hasta dos o tres horas improvisando y jugando con los pequeños. Es algo muy divertido y recomiendo a otros actores que hagan lo mismo. Yo ya no viajo sin el capitán Jack, ya que nos hace sentir muy bien a todos cuando está cerca».

Desde el pasado mes de mayo, Johnny se encuentra en España por motivos laborales ya que está rodando algunas escenas de la película Day Drinker. Casualmente, el intérprete ha viajado hasta el país donde actualmente reside su ex mujer, Amber Head, que encontró en España un refugio tras el juicio con el actor.

Precisamente, durante su batalla judicial contra Heard, Johnny Depp tuvo prohibido hacer referencia a su personaje en la saga de Piratas del Caribe con fines lucrativos hasta que saliera a la luz la sentencia. Una lucha ante los tribunales que finalmente ganó el actor que recibió una compensación económica de 15 millones de dólares por difamación ya que los expertos en leyes consideraron que el maltrato que alegó y que denunció la actriz era falso.

Su visita a un hospital del País Vasco

No es la primera vez que Johnny Depp aprovecha su visita a España para ir a un hospital a visitar a menores. En septiembre del 2024, aprovechando su invitación al Festival de Cine de San Sebastián, el intérprete se vistió de Jack Sparrow para dar una sorpresa a los niños ingresados en un centro médico, donde pudo jugar con los pacientes oncológicos hospitalizados.