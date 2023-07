No están siendo unos meses fáciles para Joana Sanz. A la muerte de su madre, el pasado mes de enero, se sumó el ingreso en prisión de su todavía esposo, Dani Alves, tras ser acusado de una presunta violación a una joven de 23 años que se produjo en la noche del 30 de diciembre de 2022 en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona, nominada como uno de los clubes nocturnos más exclusivos del mundo por The World’s Finest Clubs; y un sinfín de acusaciones contra ella en redes sociales que todavía perduran por, en un primer momento, mostrar su apoyo públicamente al que fuera jugador del FC Barcelona y, después, renegar de él.

Prueba de ello es la última publicación que la modelo ha compartido en su perfil en Instagram, donde reúne a más de novecientos mil seguidores. Joana ha denunciado de nuevo el acoso y amenazas que sufre por parte de algunos usuarios en la red mostrando, precisamente, varios de los mensajes que recibe casi a diario: «¡Te vas a morir, perra! ¡Te encontraremos en cualquier parte, perra! ¡Te burlas de tu esposo después de que él se haya disculpado contigo, perra! Estamos autorizados para matarte a ti», reza uno de los comentarios.

Captura de pantalla de un stories de Joana Sanz / Instagram

Si bien en un principio, la canaria se ha limitado a un escueto «y sigo teniendo que lidiar con esto», más tarde, se ha abierto en canal con sus seguidores y ahondando en profundidad sobre este asunto. «Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas (…) no entiendo porque la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en contra mía… hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo», ha comenzado diciendo. «Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada, no entiendo porque tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda», añade.

En qué punto está su relación con Dani Alves

Dani Alves permanece en la prisión de Brians 2 desde el pasado 20 de enero, a la espera de juicio, después de que la Audiencia de Barcelona le haya privado de la libertad provisional en varias ocasiones a pesar de los recursos presentados por su defensa, que lidera Cristóbal Martell. Una posición sea como fuere, que estaría retrasando, pese al deseo de Joana Sanz, los trámites de divorcio de la pareja.

Dani Alves y Joana Sanz en la calle / Gtres

Tal y como aseguró hace varias semanas Marc Leirado en Así es la vida, pese a que Joana tiene claro que se «va a divorciar tarde o temprano», el brasileño no estaría aceptando las condiciones del divorcio y «está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo. Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y que no se va a separar». Unas palabras muy en consonancia, de hecho, a las pronunciadas por el propio futbolista a razón de Joana, en la que entrevista que concedió hace algún tiempo a la periodista Mayka Navarro desde prisión.

«También hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo», reconoció. «Joana es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», añadió.