Jesús Álvarez puso punto final a su etapa como periodista deportivo en 2023, tras cumplir 47 años en RTVE. Desde entonces, su figura se mantuvo alejada de todo lo mediático, aunque este mes de enero regresó a un plató de televisión como primer invitado del programa Bailando con las estrellas. A partir de ahí, su nombre volvió a acaparar interés. Sin ir más lejos, el pasado jueves, 9 de mayo, asistió a un evento de Multiópticas en Madrid, donde más allá de hablar de su trayectoria, también desveló detalles de la etapa que compartió con la Reina Letizia como compañeros de trabajo de la cadena pública.

Para empezar, Jesús no quiso entrar en detalles sobre el apodo por el que se referían a la esposa del Rey en la redacción de informativos. No obstante, a lo largo de su intervención, dejó entrever que todos la llamaban por una abreviatura de su nombre de pila: ‘Leti’. Lo que sí que explicó con más detenimiento fue el momento en el que se enteró de que su compañera de trabajo estaba prometida con el heredero al trono del país.

Jesús Álvarez en un evento de Multiópticas en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo no me lo creía. Me llamaban compañeros nuestros de la prensa y me decían, ‘Oye Jesús, cuéntanos algo de Letizia. Y yo: ‘¿Por qué?’, y me decían: ‘Pues porque es la prometida del príncipe’», recordaba entre risas. «Me enteré así, me lo dijo una compañera, Consuelo Font, que me llamó, y me dijo que le contara cosas de Letizia. Y ya cuando me lo dijo pues dije, ‘pues oye, lo ha llevado fenomenal, porque aquí nadie se ha enterado’», señalaba.

No obstante, pese a destacar la discreción con la que doña Letizia guardó su romance con el que por aquel entonces era príncipe de Asturias, Jesús también señalaba que él nunca ha sido «demasiado cotilla»: «Yo terminaba mi telediario y me marchaba. Tenía la relación justa con la casa, porque bastante estaba allí como para después entretenerme con más historias, con lo cual, pues cuando me enteré fue una auténtica sorpresa para mí. Pero bueno, fue una sorpresa agradable», explicaba.

El periodista Jesús Álvarez durante la presentación de la temporada 2015 – 2016 de los servicios informativos de TVE. (Foto: Gtres)

Haciendo referencia a su faceta como periodista, Jesús define a la madre de la heredera al trono como «una excelente profesional»: «Le gustaba estar donde realmente estaba la noticia. Era una reportera guerrera. […] Como Reina no tengo palabras porque tampoco la he conocido mucho en esa faceta», manifestaba. Al mismo tiempo, Álvarez también resaltaba que el cambio que vivió su ex compañera al convertirse en Reina fue muy radical, ya que «pasó de la acción a ser el objetivo de todos».

La Reina Letizia durante su etapa de presentadora del telediario de TVE. (Foto: Gtres)

01/11/2003

MADRID *** Local Caption *** Letizia Ortiz Rocasolano presenting TV news at Television Espanola. November 1, 2003 Madrid, Spain

En cuanto a la parte natural y humana que ha mostrado doña Letizia en los últimos días asistiendo a los actos en zapatillas (con motivo de una fractura ósea de falange proximal en el tercer dedo del pie derecho), Jesús Álvarez le ha mostrado su completo apoyo. «Me recuerda a mi época de presentador del bloque de deporte de los telediarios. Pero además ahora está muy de moda. La gente con smokin va con zapatillas», concluía.