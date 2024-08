Regresa un fantasma del pasado de Jesulín de Ubrique: "No ha sido bueno para su padre"

Jesulín de Ubrique llevaba una temporada alejado de las polémicas que han marcado su pasado mediático. Este suceso coincide con la desaparición de Belén Esteban de Mediaset, pero el torero tiene muchos fantasmas y algunos ni olvidan ni perdonan. Es el caso de Camila Naranjo, la última pareja que tuvo Humberto Janeiro, patriarca del famoso clan.

El pasado 9 de agosto se cumplieron 4 años de la muerte de Humberto y un conocido programa de televisión ha invitado a Camila para hablar sobre el tema. Según esta testigo, Jesulín se desentendió de su padre durante los últimos años, no iba a visitarle y no sabía nada de él. Siempre siguiendo este relato, el marido de María José Campanario supuestamente no se preocupaba por el bienestar de su progenitor.

«Jesulín no sido bueno para su padre», ha asegurado. Más adelante ha desarrollado su postura, mostrando su descontento con el torero, pero también con el resto de la familia Janeiro.

Camila Naranjo, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Humberto se ha muerto con las ganas de que Jesús fuera a verle. Ocho años que a diez minutos de la finca que no vaya a verlo. Ya mismo va a estar en la puerta mi Jesús con la moto, viene con el casco que no le conoce nadie. Y lloraba muchas veces por él. Lo he vivido yo. Humberto no se ha sentido querido por su hijo», detalla Camila Naranjo.

Camila Naranjo salva a Víctor Janeiro

Camila ha dado una entrevista en TardeAR y ha dejado claro su descontento. Está muy ofendida y no entiende por qué la familia no quería que se casase con Humberto, pues presuntamente no le hacían caso y no compartían tiempo con él. Solo ha hecho una excepción. Asegura que Víctor, hermano de Jesulín y marido de Beatriz Trapote, sí estaba pendiente del patriarca.

«Dicen que se despidieron del padre, ¡mentira! Que Jesús no ha sido bueno con el padre, se lo digo a todos, menos a Víctor, los demás han sido malos con el padre, no lo han querido», declara visiblemente dolida.

Camila Naranjo, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

No es la primera vez que Camila define su experiencia en la familia Janeiro, pero en esta ocasión ha sido muy tajante. No se ha andado con rodeos y ha asegurado: «Los hijos no comprendían al padre, lo tenían machacado. Que el padre había sido malo… ¡mentira! Ambiciones ha tenido a la mejor persona del mundo entero, que era Humberto. Él se sintió solito, perdido de sus hijos. Él se murió con mi mano cogida, no con la de sus hijos».

Jesulín de Ubrique tiene nuevos problemas

Se ha hablado mucho de una supuesta docuserie que estaría grabando Jesulín de Ubrique para bucear en los capítulos más polémicos de su biografía. Después del testimonio de Camila hay que añadir una nueva trama: el tipo de relación que mantenía con Humberto.

Humberto Janeiro, posando. (Foto: Gtres)

La invitada de TardeAR insiste en que Jesulín y sus hermanos, menos Víctor, condicionaban la vida del patriarca del clan. «Humberto se quería casar conmigo y no sé casó porque sus hijos se lo negaron», comenta bastante dolida. Pero, ¿por qué el de Ubrique no quería que su padre formalizase su relación con Camila Naranjo?

De momento, el marido de María José Campanario se ha mantenido en silencio y todo hace pensar que no responderá a estas acusaciones. No obstante, hace unos meses se abrió una cuenta pública en Instagram donde acumula casi 35.000 seguidores, así que dispone de un altavoz perfecto para dar su versión de los hechos.