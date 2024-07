El planazo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario para celebrar su aniversario

El matrimonio formado por Jesulín de Ubrique y María José Campanario es uno de los más mediáticos de la crónica social. Llevan más de dos décadas juntos, aunque no son pocos los que han puesto en duda su historia de amor. La odontóloga ha demostrado que todo son falsos rumores publicando una serie de imágenes que demuestran que atraviesa su mejor momento junto al torero.

Jesulín y Campanario han acudido a un concierto de ‘La Oreja de Van Gogh’. Hay que recordar que el grupo está de máxima actualidad a raíz de la reaparición de Amaia Montero en el estadio Santiago Bernabéu. La cantante llevaba dos años apartada de los escenarios y reapareció junto a la colombiana Karol G entonando su mítica canción Rosas.

La madre de Julia Janeiro no ha podido disfrutar del talento de Amaia, pero sí ha tenido ocasión de ver a Leire Martínez en directo. Antes de empezar el espectáculo le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, zanjando así los rumores de crisis.

El concierto al que ha ido María José Campanario. (Foto: Instagram)

«A estas horas, hace 22 años, estaba terminando de vestirme para casarme contigo. Gracias por todo, mi vida. Te quiero, hoy y cada día», ha escrito María José. Su irrupción en la crónica social estuvo cargada de polémica y siempre ha tenido que luchar contra el poder mediático de Belén Esteban, por eso hace un tiempo decidió apartarse a un segundo plano.

El suceso que marcó un antes y un después fue el nacimiento de su último hijo. Campanario y Jesulín anunciaron la noticia en la portada de su revista de cabecera y cuando el bebé llegó al mundo dieron otra exclusiva, pero después se alejaron de la crónica social.

El mensaje de María José Campanario a Jesulín. (Foto: Gtres)

Así fue la boda de María José Campanario

Hace unos meses, María José Campanario tomó la decisión de abrir sus redes sociales y compartir su cuenta de Instagram con el gran público. Poco a poco va cogiendo confianza y desvelando detalles sobre su vida privada. En las últimas horas ha explicado que ha estado con Jesulín en un concierto de Leire Martíenez. ¿El motivo? El pasado 27 de julio cumplieron 22 años juntos, por eso es un buen momento para recordar cómo fue la boda de la valenciana.

El evento tuvo lugar en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza, situada en la sevillana localidad de Sanlúcar la Mayor. Remedios Torres, madre de Campanario, tuvo un papel especial en la ceremonia porque ayudó a su hija a vestirse. El traje estaba firmado por Antonio Ardón y llamó la atención porque era muy sencillo, pero bastante elegante.

La guerra eterna contra Belén Esteban

Dejando a un lado el aniversario de María José y Jesulín, hay que señalar que la pareja todavía sigue luchando contra los ataques de Belén Esteban. Tanto la odontóloga como el torero han adoptado la misma estrategia: guardar silencio.

Belén Esteban, en Madrid. (Foto: Gtres)

Belén trabaja de colaboradora en Ni que fuéramos, un programa producido por La Fábrica de la Tele. Desde esta plataforma aseguró que María José escribió una carta en su contra hace unos años llamándola «princesita barata». Esteban atacó a su enemiga, pero esta última ha optado por no responderla.

«Yo ya paso de esta gente. Cuando dicen que siempre estoy con lo mismo, no es verdad, porque los que empiezan son ellos. ¿Yo he escrito alguna carta? ¿He preguntado si sus hijos son de su marido? Ni se me ocurriría. La princesita barata, dice. Yo por lo menos si he hecho daño a alguien ha sido a mí misma. Pero no quiero darle más protagonismo a esta señora», dijo exactamente la colaboradora.