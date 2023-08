Los bikinis virales de Jennifer Lopez que confirman que no cumple años

¿Cuál es el secreto de Jennifer López para estar siempre perfecta? La diva del pop tiene detrás un ejército de paparazzi dispuesto a fotografiarla en todas sus versiones, pero las imágenes que salen publicadas tienen el mismo denominador común: la artista sale impecable. Hace menos de un año habló con un medio americano sobre este asunto. Reconoció que siempre que se ponía en bañador se sentía observada, pero no le importaba en absoluto porque estaba segura de sí misma.

Llegar a ese punto no fue una tarea fácil. Jennifer López desveló en el medio anterior que durante un tiempo fue muy exigente con su cuerpo. Cree en la perfección y considera que con la proyección que ella tiene no puede conformarse con cualquier cosa. Estas exigencias le han traído grandes problemas.

Jennifer López en un club de playa / GTRES

El exceso de trabajo hizo que la cantante empezara a tomarse más en serio disfrutar de su tiempo libre. «Sentía que estaba físicamente paralizada, no me podía mover y tampoco veía con claridad. Empecé a sentir todos esos síntomas y me asusté mucho. Ese miedo me envolvía y luego me enteré de que se trataba de un clásico ataque de pánico motivado por el agotamiento. Pero en esos años no había escuchado siquiera ese término», explicó en Bang Showbiz.

Los famosos bikinis de Jennifer López

Después del susto que se llevó, Jennifer López se dio cuenta de que necesitaba pasar más tiempo consigo misma y con su familia y qué mejor manera de hacerlo que poniéndose su mejor traje de baño y disfrutar a bordo de un yate o en un lujoso club de playa. Los paparazzi le han hecho fotos que ya son historia de la crónica social. La cantante y actriz siempre sale perfecta.

¿Cuál es el truco de López para tener un cuerpo 10? En una ocasión desveló que para ella era fundamental estar hidratada, por eso exige que antes de sus conciertos le faciliten una bañera de agua mineral. Se baña ahí e intenta relajarse antes disfrutar de su querido público.

Las leyendas de Jennifer López son infinitas, pero los hechos hablan solos, sin necesidad de comentar nada. Siempre que la artista se pone un bikini y le hacen una foto surgen los mismos comentarios, aludiendo a sus buenas condiciones físicas.

Jennifer López con uno de sus famosos biknis / GTRES

El gran aprendizaje de la cantante

En una entrevista que dio para un medio estadounidense habló de su aspecto físico y reconoció sin pudor que invertía mucho tiempo en cuidarse. Aprendió esto después de atravesar una etapa delicada donde su mayor preocupación era dar lo mejor de ella delante de las cámaras. Asume que tenía un exceso de trabajo que terminó repercutiendo en su aspecto. Por eso ahora descansa e invierte tiempo en cuidarse. Estrategia que ha funcionado a la perfección. Tiene 54 años, pero para ella no pasa el tiempo.

Jennifer López en Bahamas / GTRES

«Hubo un tiempo en mi vida en el que solía dormir entre tres y cinco horas cada noche. Me pasaba todo el día en el set de rodaje y en el estudio de grabación toda la noche. Y los fines de semana grababa videos o hacía entrevistas», empezó diciendo para que el público entendiera sus problemas. «Todo ese exceso de trabajo y ese estrés me acabaron golpeando, sin olvidar ese déficit de sueño, que no me permitía recuperarme física y mentalmente».