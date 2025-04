Jaime Cantizano manda un enigmático mensaje antes de su boda: "El último día de sol"

La boda de Jaime Cantizano y Miguel García Golding es uno de los temas más recurrentes de la crónica social. Lo último que se sabe es que la pareja contraerá matrimonio en verano de 2025, en concreto el 19 de julio. Todavía quedan unos meses y todo hace pensar que el famoso presentador está inmerso en los preparativos, pero ha encontrado un hueco en su agenda para viajar a Mallorca. Desde allí ha mandado un misterioso mensaje: «Último día de sol antes de…».

Jaime Cantizano ha estado en TVE conduciendo Mañaneros, un programa que ahora está en manos de la periodista Adela González. El jerezano dejó esta aventura para regresar a la radio, donde está al frente de Por fin, un espacio que ha contado con la visita de algunas celebridades como Maxi Iglesias. La proyección del comunicador sigue siendo la misma, por eso hay mucho interés por conocer detalles sobre su esfera personal.

Mensaje de Jaime Cantizano. (Foto: Instagram)

Jaime es padre de un pequeño llamado Leo. Anunció la noticia a través de sus redes sociales, cuando todavía no se sabía nada de la existencia de Miguel García Golding. El artista le ha acompañado a varios eventos, pero siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Por eso sorprendió tanto que Cantizano hablase abiertamente sobre su boda. Eso sí, hizo lo correcto porque dio naturalidad al tema y evitó presiones innecesarias por parte del público.

El presentador dio una entrevista en Espejo Público, donde se reencontró con su ex compañera Gema López, antigua colaboradora de ¿Dónde estás corazón? Aprovechó la ocasión para hablar de su enlace matrimonial y afirmó: «Todavía queda un año. Evidentemente, claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso, claro que me caso. La boda será en verano, es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones». Todo llega y dentro de muy poco pasará por el altar, aunque lo hará en la más estricta intimidad.

Una boda íntima y discreta

Jaime Cantizano durante una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Después de tantos años jugando en primera división, Jaime Cantizano tiene contacto con rostros muy conocidos, pero todo hace pensar que a su boda acudirán un puñado de privilegiados. Según los datos que han visto la luz, el presentador y su pareja tienen intención de hacer algo sencillo, discreto y familiar. El diario 20 Minutos habló con el entorno. «Es una felicidad para todos los que conocemos y queremos a Jaime y a Miguel. Se merecen toda la felicidad del mundo», afirmó una fuente que no quiso desvelar su identidad.

Hay algo evidente: el hijo de Jaime jugará un papel importante en la boda. Cantizano ha hablado en contadas ocasiones sobre su paternidad, pero en el documental Alaska Revelada (de Moviestar Plus+) decidió sincerarse y dijo: «Mi enano me ha dicho que me gustan mucho las bromas. Y no le falta razón porque no dejo de jugar y de gastarle bromas, es verdad». Teniendo en cuenta todo esto, el evento que está preparando se caracterizará por la unión y la diversión.