Jaime Cantizano publica por primera vez una foto con su futuro marido, Miguel García Golding

Hace unos meses se publicó que Jaime Cantizano iba a pasar por el altar. La noticia pilló por sorpresa a más de uno porque la vida privada del presentador es un misterio en muchos sentidos. Lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación, pero ha logrado proteger su parcela personal. Sin embargo, ahora ha sido él quien ha dado un paso adelante para publicar su primera foto con Miguel García Golding, el artista que le ha robado el corazón.

Se conocen pocos datos sobre Miguel, pues su trayectoria pública se limita a cuestiones meramente profesionales. En este sentido es muy parecido a Jaime Cantizano, quien lleva años cuidando su esfera privada. El comunicador ha dado un paso adelante y ha compartido con su querido público cómo ha pasado el fin de semana. Eso si, la foto que ha publicado no se quedará en su muro, pues ha decidido subirla a las historias temporales (que únicamente duran 24 horas).

Jaime Cantizano con su marido. (Foto: Instagram)

Jaime Cantizano ha salido a almorzar con dos amigos y con su futuro marido. «Ellos son lo mejor que tiene Madrid. Por muchos años», ha escrito el jerezano. La imagen está en blanco y negro, pero se aprecia perfectamente la presencia de Miguel García, quien dentro de unos meses será habrá convertido en esposo de Cantizano.

La boda será en 2025

Jaime Cantizano dio una entrevista en Espejo Público, donde coincidió con Gema López. Hay que recordar que trabajaron juntos durante mucho tiempo en Antena 3. Él era el presentador de ¿Dónde estás corazón? y ella una de las colaboradoras más mediáticas del programa. Debido a la amistad que les une, Cantizano se pronunció sobre su futuro enlace matrimonial.

Gema López y Jaime Cantizano en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«Todavía queda un año. Evidentemente, claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso. Claro que me caso», le confirmó a su ex compañera. Hasta la fecha no había hablado del tema. Un conocido medio digital publicó la noticia, pero el comunicador optó por mantenerse al margen.

Sin embargo, con Gema López se sintió cómodo y declaró: «La boda será en verano, es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones». Jaime dejó al descubierto su faceta más personal e incluso se atrevió a hacerle un guiño a su hijo Leo, nacido en 2016.

«Nunca pensé que iba a casarme, para nada. De hecho, durante años tampoco imaginé que iba a formar mi propia familia ni que iba a ser padre. Pero hay un momento en el que se produce una evolución, un salto y esta decisión de dar este paso también ha sido así».

La discreción de Miguel García Golding

Jaime Cantizano y Miguel García Golding. (Foto: Gtres)

Miguel García acumula más de 2.000 seguidores en su cuenta de Intagram, pero su perfil no está abierto al público. El artista ha optado por protegerse del interés de la audiencia. Su trayectoria es completamente discreta y apenas ha aparecido en los medios. Eso sí, es uno de los grandes apoyos de Jaime Cantizano.

El presentador ha regresado a la radio. En TVE le dieron un programa propio que ahora está en manos de la periodista Adela González. Jaime ha decidido coger los micrófonos de Onda Cero, donde capitanea un espacio llamado Por fin. Eso es justo lo que ha hecho: por fin ha publicado una foto con su novio.