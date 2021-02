La semana ha empezado fuerte para Sandra Barneda y todo el equipo de ‘La Isla de las Tentaciones’. El debate iba a centrarse en la noche loca de Manu, pero desde el inicio del programa la presentadora ya fue calentando el ambiente adelantando que tenía una gran exclusiva que dar, relacionada con una de las parejas nacidas en otra edición. Las quinielas se ponían en marcha, pero aún quedaba noche para anunciar la noticia y desvelar el nombre de los protagonistas. Tras varias pausas publicitarias, la presentadora explicaba que la información tenía que ver con una de las mejores noticias, y acto seguido se proyectaba la imagen de una prueba de embarazo en el pantallón de plató.

Ahora solo quedaba averiguar quiénes eran los participantes que están esperando al que será el primer bebé de ‘La Isla de las Tentaciones’, pero fue el plato fuerte de la noche que llegó en forma de guinda del pastel, casi al final del programa. «Ha llegado el momento de descubrir qué pareja está embarazada», decía entonces Sandra Barneda. Mientras Fani, colaboradora del debate y presente en la gala, negaba que fuera ella a pesar de que su nombre era uno de los que más sonaba, finalmente fueron Lester y Patri quienes entraron en el plató, confirmando la buena noticia. «¿Era algo esperado?», preguntaba la presentadora. «No, nos llevamos una sorpresa», admitía el canario.

Patri quiso explicar cómo está llevando el embarazo. Algo que han sabido hace relativamente poco, ya que solo está de seis semanas. «He estado con muchos vómitos, náuseas. Obviamente con nervios porque también tengo a mi familia lejos», admitía la catalana. «Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros, pero al final los hechos lo han demostrado todo», apostillaba Lester.

Una pareja surgida en el programa

Su amor surgió en la segunda edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Lester llegó a República Dominicana siendo pareja de la ex gran hermana Marta Peñate, con quien mantenía una polémica relación de once años. Pero en la isla cada uno cayó en la tentación con un soltero. Marta con Dani y Lester con Patri. Y allí rompieron. A su regreso a España, el canario y la catalana decidieron darle una oportunidad al amor y comenzaron una historia juntos que también ha tenido sus altibajos. «Hemos estado desde agosto. Lo dejamos dos semanas, pero ya está», reconocía Patri.

Sandra Barneda se mostró feliz por la noticia, pero también quiso darles un consejo: «Una cosa son las idas y venidas cuando no hay nadie más, pero ahora habéis dado un paso muy importante. Estáis esperando un bebé y espero que tengáis claro lo que significa, porque es algo serio». Y continuaba con una reflexión: «No se puede jugar, estáis de enhorabuena y sois protagonistas, pero dentro de poco habrá una personita y es importante y algo en lo que tendréis que pensar estos meses».

Marta irrumpe en plató

La ex de Lester no quiso perderse el momento y tan solo tuvo que cruzar los pasillos de Mediaset. Horas antes había entrado a participar en el pisito de ‘Solos’ junto con Noel Bayarri. Nada más conocerse la noticia conectaron en directo con la casa y Marta no tardaba en responder: «No me lo creo. A mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo». Tras ver la primera ecografía del bebé, Marta no ha dudado en salir del piso y hacer su aparición estelar en el plató del debate en pijama, con pantuflas y sin maquillar.

Ya frente a la pareja, admitía que se había llevado una sorpresa: «Pensaba que era mentira porque en septiembre hicieron la misma táctica. Y estoy en un momento muy feliz y yo a los dos les deseo lo mejor, que es un bebé. Que lo cuiden, que lo quieran, que le den estabilidad. Creo que es precipitado, pero no soy quién para decir cómo y cuándo. Así que por mi parte, enhorabuena».