La cuarta entrega de La isla de las tentaciones ha finalizado. Reality que ha sido todo un éxito de audiencia, una vez más. Quedan tan solo unas horas para que tenga el tradicional encuentro entre las parejas seis meses después, pero antes se ha emitido una gala en la que las chicas han sido las protagonistas. Rosario, Zaoe, Tania y Ga·la han pisado por primera vez el plató y han tenido que dar la cara a las polémicas que se han ido generando en el concurso.

Ha sido Tania la primera en expresar cómo se sintió en su hoguera final con Alejandro, ya que tomó la decisión de abandonar sola el concurso debido a los comentarios que había hecho el exconcursante de Gran Hermano VIP en la isla. “Me arrepiento de no haber sido más empática”, ha reconocido. Sin embargo, ha dejado claro de nuevo que no reconoce a su pareja, ya que fuera del concurso nunca se había comportado así. Sin embargo, no se sabe si se han dado una nueva oportunidad o por el contrario, ha finalizado la relación.

Por su parte, Ga·la se mantiene su decisión y es que tras su paso por La isla de las tentaciones se ha dado cuenta de que su relación no estaba bien. «No estoy orgullosa de todo lo que he hecho ni he dicho allí», ha aclarado la participante.

Zoe parece que sí sigue con Josué, aunque para confirmarlo hay que esperar para ver el Reencuentro. En un avance que han emitido en esta última gala se puede ver a la pareja discutir por ciertos comportamintos de ella, ya que tras terminar el programa los celos y las inseguridades se volvieron a apoderar de ella.

Rosario ha recordado con nostalgia su última hoguera con Álvaro. «Yo no recuerdo cómo pude decir todo eso en ese momento», ha comentado sobre cuando tomó la decisión de terminar su relación pese a querer a su chico. Decisión que él también tomó, ya que llevaban años luchando por un amor «imposible».

Rosana también ha sido una de las grandes protagonistas de la edición. Se convirtió en una de las tentadoras de los chicos. Primero tuvo un acercamiento con Nico y más tarde hizo un trío con Álvaro y Sabela. Durante la emisión de esta gala ha podido dar a conocer cómo fue su paso por el reality. «Al principio me daba vergüenza todo, pero luego me fui soltando y fui yo 100%», ha dicho.

Además, ha reconocido que no lo paso del todo bien en un momento en concreto, ya que pensaba que la cita final de Nico si se la daría a ella y no a Miriam.