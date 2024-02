Isabel Pantoja protagonizará un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano

Isabel Pantoja será recibida próximamente por el Papa Francisco en el Vaticano. Así lo ha adelantado Antonio Rossi desde el programa Vamos a ver, donde ha asegurado que existe un protocolo abierto para recibir en audiencia papal a la tonadillera: «Será recibida en el momento que ella quiera, puesto que la cita está aceptada desde el año pasado», comienza a explicar el periodista.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Pese a que han pasado varios meses desde que se dio luz verde al encuentro, Rossi ha aclarado que todavía no se ha podido producir por motivos de salud de la cantante y por su posterior gira musical que le ha abarcado gran parte de su tiempo: «Han mantenido el compromiso durante este 2024. Están esperando desde el Vaticano que ella sea la que elija el día, dentro de las posibilidades que dan a la hora de la audiencia», prosigue el colaborador del espacio televisivo mencionado, añadiendo que por ahora, la fecha en la que se producirá el encuentro es una incógnita y que la audiencia es la que se encuentra esperando que la artista fije un día para ir a Roma.

El motivo de esta cita enmarca el cumplimiento de los 50 años sobre los escenarios de la intérprete de Marinero de luces y, de acuerdo con las palabras de Antonio Rossi, es algo que ha provocado una gran ilusión en ella. «Mucha gente de su entorno lo sabe. Yo lo que sé es que está emocionada y le hubiera gustado que se hubiera producido el año pasado. Pero no pudo ser», prosigue explicando.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

En cuanto al procedimiento a seguir, el periodista ha hecho hincapié en que se trata de una cita general como la que tienen otros artistas del mismo calibre: «Es una audiencia general pero más reducida. No es una multitudinaria. Luego se pueden acercar a él y tienen una charla o lo que sea», apunta.

La reacción de Isa Pantoja en directo

Alessandro Lequio, colaborador del matinal, ha aprovechado para aportar su opinión en directo y ha sentenciado de una manera tajante dicha audiencia: «Tanta devoción a la Virgen le podría servir para entender que una madre lo da todo por sus hijos», decía. En ese momento, Isa Pantoja, hija de la artista, también presente en el plató, ha decidido alzar la voz y pronunciarse sobre la importante cita que aguarda la agenda de su madre.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

«Mi madre es muy creyente y seguro que le hace mucha ilusión. Y me alegro un montón de que vaya a tener esa audiencia. Y que aproveche también y visite Roma porque es súper bonita. Yo creo que no la ha visto turísticamente», decía la joven. En el caso de que mantuviera una buena relación, Isa ha confesado que sí que le acompañaría. Ya conoce Roma y ha caminado por las calles más emblemáticas de la capital italiana, pero como ha reconocido entre risas, no ha tenido el privilegio de vivir ningún encuentro con el Papa.