Isa Pantoja rompe su silencio sobre la supuesta nueva ilusión de su madre

A lo largo de esta semana, Isabel Pantoja se ha convertido en protagonista de la crónica social de nuestro país, por la que podría ser su nueva ilusión. La noticia fue compartida por Carmen Borrego, el pasado día 31 de enero. La colaboradora aseguró en Así es la vida, que la tonadillera podría haber recuperado la confianza en el amor gracias a un empresario canario de 68 años, cuyo programa localizó prácticamente de inmediato. «Me aseguran que Isabel Pantoja está enamorada y se está dejando querer por un ingeniero de caminos jubilado. Vamos a dejarlo en ilusionada, pero hay roneo, ahí hay algo», dijo.

Pero lo cierto es que, apenas unas horas después de las palabras de la hija de la fallecida María Teresa Campos, el supuesto hombre con quien se relacionó a la artista, desmintió cualquier vínculo sentimental con ella. «No la he visto en mi vida, no sé nada de esto, soy ingeniero de caminos, me he dedicado a hacer carreteras y desconozco este mundillo (…) Yo no sé qué gira de nada, no he ido nunca a un espectáculo de esos, no es mi gusto. estoy casado y tengo hijos, esto me parecía un cachondeo, pero ya empieza a ser preocupante», expresó el hombre.

La posible nueva ilusión de Isabel Pantoja / Telecinco

Cierto o no, por el momento, Isabel Pantoja no se ha pronunciado al respecto de dicha información. Sí lo ha hecho, no obstante, su hija, Isa Pantoja. La joven ha ocupado, este viernes, su puesto de colaboradora habitual en Vamos a ver y, preguntada expresamente por ello, ha dicho que el hombre con quien se ha relacionado a su madre no es del gusto de la intérprete de Marinero de luces, «pese a que tega bigote». Es digno de mención, en este sentido, que son varios los medios que han comparado físicamente al empresario con Julián Muñoz, la que fuera pareja sentimental de Isabel Pantoja durante seis años, de 2003 a 2009.

«De ese señor no tengo nada que opinar, pero que yo sepa ella no quiere tener más parejas, y no porque le falten pretendientes, que muchos van a conocerla como artista y luego conocen a la mujer que hay detrás (…) ella ha tenido muchas ocasiones para rehacer su vida y no lo ha hecho porque no ha querido, porque ella está muy bien sola en su casa con mi tío Agustín», ha añadido Isa.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

Los amores de Isabel Pantoja

Aunque cabe remonatarse a hace más de una década para hablar de la última pareja sentimental de Isabel Pantoja, la tonadillera ha sido muy dada al amor a lo largo de su vida. Su primer novio fue Francisco Cotes, de quien se enamoró con tan solo catorce años, en 1970. Después, le llegó el turno a Francisco Rivera ‘Paquirri’, el padre de su primogénito, Kiko Rivera. Con el torero, Isabel Pantoja pronunció el Sí, quiero, en Sevilla, en 1983. Al enlace acudieron más de 1.200 personas, con rostros tan conocidos, como Rocío Jurado, Pedro Carrasco o la Duquesa de Alba, entre otros.

Tras varios romances que no acabaron de cuajar, Isabel volvió a creer en el amor en el año 2000, -aunque por poco tiempo-, con el empresario Diego Gómez. Tras él, llegó Julián Muñoz, la última pareja conocida de la tonadillera hasta el momento. Isabel Pantoja y Julián se conocieron en la Feria de Turismo de Madrid, en el año 2002. Por aquel entonces, Julián Muñoz era alcalde de Marbella y estaba casado con Maite Zaldívar.