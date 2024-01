Isa Pantoja anuncia la dura decisión que ha tomado con Isabel Pantoja tras los últimos desprecios

Isa Pantoja ha dado una exclusiva en su revista de cabecera y este mismo viernes ha acudido a su programa de Telecinco para profundizar en la noticia que ha dado. Tal y como ha reconocido, su relación con Isabel Pantoja está completamente acabada. Después de los últimos desprecios que la cantante ha tenido con ella, considera que lo más acertado es pasar página, por eso ha tomado una decisión sin retorno que ya está teniendo las primeras consecuencias.

La tertuliana de Vamos a Ver ha intentado ser prudente a la hora de hablar de su madre, de hecho en numerosas ocasiones se ha acercado a ella para calmar la tensión, pero considera que ya no puede hacer nada más. Le invitó a su boda con Asraf Beno y la cantante se negó a asistir. Esto ha terminado con la paciencia de Isa, quien ha decidido quitar una fotografía que tenía en el salón de su casa.

Isa Pantoja por las calles de Madrid / GTRES

El gesto que ha tenido la joven es más significativo de lo que parece. Se ha deshecho de un cuadro de Isabel Pantoja y esto ha generado que la cantante deje de estar presente en su domicilio, lo que ha provocado que su nieto Alberto cada vez pregunte menos por ella.

Isa Pantoja, sobre su decisión: «puede crearte traumas»

Isa Pantoja insiste en que en un primer momento ha intentado ser precavida. El problema es que hay mucha gente hablando de lo mismo, por eso ha pensado que lo más acertado era dar su versión de los hechos. Reconoce abiertamente que ha retirado una fotografía de gran tamaño que tenía en su casa, lo ha hecho después del último feo que ha recibido por parte de su madre. La cantante no quiso acompañarla en su boda y ella ha actuado en consecuencia.

Isabel Pantoja en el coche / GTRES

«Quité la foto de mi madre después de la boda. Siempre he estado muy prudente, pero quiero hablar. No creo que la culpa de que acabes mal sea de los padres, pero sí que creo que la familia es la base de todo y puede crearte traumas. Yo he tenido una infancia feliz y me refugio en la adopción porque me parece algo tan bonito que me hace olvidarme de las cosas malas», comenta en Vamos a Ver.

Ha dejado muy claro que no ha tirado estas fotografías, las conserva porque sigue sintiendo un gran amor hacia Isabel. «Creo que tener una foto de mi madre, además de artista, creo que no refleja que sea ni mi madre ni su abuela. Yo tengo un sobre lleno de fotos con ella y eso me parece más cercano cuando ni tengo relación con ella ni creo que la tenga», comenta justificando su postura.

Isabel Pantoja, cada vez más lejos de su nieto

Isa reconoce que su hijo Alberto cada vez tiene menos presente a Isabel Pantoja porque ya llevan mucho tiempo sin verse y la cantante tampoco se molesta en preocuparse por él. «Mi hijo me preguntó en su momento, pero cada vez lo hace menos», ha declarado bastante resignada en Telecinco.

Isabel Pantoja en su última aparición / Telecinco

La colaboradora insiste en que ha hecho todo lo posible para que abuela y nieto tengan contacto, pero la tonadillera no atiende a razones y le ha advertido públicamente de que el tiempo juega en su contra. «Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho», empieza diciendo. Y concluye: «Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella».

Isa Pantoja se ha convertido en uno de los miembros más queridos de su mediática familia. A pesar de su controvertido pasado en televisión, ahora disfruta de una posición privilegiada y utiliza el altavoz que le da a Joaquín Prat para aclarar todas las decisiones que toma y que terminan trascendiendo a la luz pública.