La guerra de Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, no cesa. Prueba de ello son las palabras que la cantante podría haber dedicado a los jóvenes durante el concierto que ofreció, el pasado fin de semana, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante más de 19.000 personas. La tonadillera aprovechó un intermedio entre canción y canción para lanzar su enémiso reproche a sus vástagos. «He dicho tantísimas veces, y lo vuelvo a decir, a mucha gente, a muchas personas: vas a extrañarme, poquito o mucho, pero vas a extrañarme, eso sí, te lo aseguro ¡Van a extrañarme!», comenzó diciendo. «Que los buenos son los buenos, y ya está. Está muy solo mi corazón», añadió antes de entonar con fuerza: «Ya no aguanto más mentiras, más traiciones».

Sea como fuere, lo cierto es que hasta hoy, ni Kiko Rivera ni Isa habían contestado, al menos públicamente, a su madre. Sin embargo, la vuelta de la segunda a televisión tras unos días de vacaciones, ha sido la excusa perfecta para hacerlo. Isa Pantoja, que colabora en Vamos a ver, en Telecinco, ha sido preguntada expresamente por las palabras de su madre, y por cómo ha pasado las Navidades con la ausencia de esta. «No he estado llorando por los rincones, he estado contenta y feliz. Siempre echo de menos a mi madre, no sólo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he recibido ninguna llamada de mi madre», ha comenzado diciendo.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

«Yo respeto a mi madre, pero no la entiendo, es que llega un momento en el que todo es una realidad, no puedo sentarme y decir que todo está perfecto, porque no lo está. Tengo la conciencia super tranquila, le he pedido perdón un montón de veces, tanto en privado como públicamente, pero no voy a dejar que me pisoteen y ya está», ha añadido.

Pero Isa ha ido más allá. Sobre el conflicto con su madre y sus intenciones de ponerle remedio, la hija de la artista ha sido muy clara: «No creo que se solucione por cómo se van dando las cosas, ella está con quien ella considera que debe estar, que para ella es su familia. Para mí ya es otra etapa, me he casado y elijo estar con mi familia. Yo soy madre de Alberto, a mí me duele mi hijo, no voy a mentir, antes llamaba y preguntaba por él (…) para mí es mi madre y, sobre todo, es abuela. He intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años, llega un momento en el que la vida… es que esto se trata de avanzar, tengo una vida, tengo mi hijo y mi pareja», ha sentenciado.

El origen del conflicto de Isa Pantoja con su madre

A día de hoy se desconocen los motivos del conflicto de Isabel Pantoja con su hija, o vicerversa; aunque bien es cierto que vio la luz poco tiempo antes de que Isa pasara por el altar con Asraf Beno en una ceremonia que tuvo lugar en Sevilla. Concretamente, en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Isabel Pantoja fue la gran ausente en la boda.