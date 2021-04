Isabel Pantoja ha vuelto al trabajo tras varios meses encerrada a ‘cal y canto’ en la finca Cantora. Tras la brutal entrevista que concedió Kiko Rivera en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ donde salió a la luz que las pertenencias de Paquirri no fueron robadas, entre otras cosas, la tonadillera se ha mantenido en absoluto silencio hasta ahora que ha retomado sus compromisos profesionales. La intérprete de ‘Marinero de luces’ será uno de los miembros jurado del nuevo talent musical de Mediaset: ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, formato en el que también estarán Danna Paola y Risto Mejide y que será presentado por Jesús Vázquez.

Durante la presentación del programa que acaba de comenzar las grabaciones, Isabel Pantoja ha querido dejar claro que está “preparada” para esta nueva andadura televisiva después de haber formado parte del jurado de ‘Idol Kids’ -donde trabajó codo con codo junto a Risto Mejide y Edurne-. Talent show en el que se pudo ver el lado más cercano y sensible de la cantante. Después de que la cadena haya lanzado el vídeo promocional, la artista ha confesado que: “Me tienen que pinchar mucho para yo tener un carácter fuerte», después de que algunos de sus compañeros le aconsejaran no ser “tan buena” respecto a las valoraciones que hace a los participantes.

Además, ha asegurado que ahora “está más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y, además, los talentos que vamos a ver no son niños, que son lo que más me emociona del mundo». Por otro lado, con mucho humor ha dicho que en este nuevo proyecto no “cree que llore tanto” al no participar pequeños en este concurso. «Me encanta este formato. Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Vengo con otra expectativa», ha revelado muy emocionada para después añadir que «estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo 50 años en esta profesión».

Isabel Pantoja que cuenta con una larga trayectoria en la industria de la música, ha reconocido tener “nervios de los buenos” ante una reaparición televisiva muy esperada por todos sus seguidores. «Aún no he trazado una estrategia, pero estoy segura de que la voy a encontrar pronto. Yo vengo aquí a disfrutar y a que la gente disfrute. Estoy segura de que el público lo pasará en grande «, ha finalizado Isabel.

Por otro lado, Kiko Rivera, ha puesto tierra de por medio y también se ha adentrado en una nueva aventura junto a Jesús Calleja. «Pistoletazo de salida a mi mejor aventura, sin duda. Nervioso no, lo siguiente», ha escrito el cantante en sus redes sociales. De esta manera, el DJ pone más distancia con su progenitora con quien parece que por el momento, no va a tener un posible acercamiento para solucionar todos sus problemas.