“Mi tío Agustín no sabe llevar la carrera de mi madre, a las pruebas me remito” Así de tajante fue Kiko Rivera el pasado domingo en su entrevista en ‘Domingo Deluxe’. “Viven en el pasado, no se dan cuenta que su tiempo ya pasó” remató. Cierto es que desde que Agustín Pantoja se encargó de la carrera musical de su hermana, Isabel Pantoja ha visto reducidas sus actuaciones a la mínima expresión, siempre además con polémica por problemas técnicos, como ocurrió el pasado 6 de marzo en su concierto en el WiZink Center de Madrid.

Isabel pudo haber tenido dos años importantes en lo artístico tras su salida de ‘Supervivientes’ pero la intervención de su hermano hizo que todo fuera imposible. Al salir de la isla, con su nivel de popularidad en lo más alto, Isabel y su hermano se reunieron con el representante de Isabel que había conseguido dibujar una importante gira artística para la cantante junto a un promotor. La agenda estaba cerrada y sobre la mesa le propusieron 30 conciertos en dos años iniciando el primero de ellos en septiembre de ese mismo año 2019. De esos 30, 12 eran en España, el resto en Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y EEUU (Los Ángeles). Isabel iba a facturar 3 millones de euros libres de impuestos.

¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue posible que no se cerrara algo que Isabel hacía años que no conseguía? Pues fuentes cercanas a la operación señalan a Agustín como el responsable. El hermano estaba fuera de esta propuesta, no había participado y no iba a recibir nada. Esto último no era de su agrado y él le aseguró a su hermana que era capaz de conseguirle una gira mejor y mejor pagada. Tras la reunión y pasado el tiempo el representante y el promotor recibieron una respuesta con una única opción, Agustín debía estar implicado como representante y único interlocutor e Isabel debía cobrar exactamente el doble, 6 millones de euros libres de impuesto. El resultado era inviable. El proyecto se vino abajo. Y su hermano lo único que pudo cerrarle fue un concierto en Madrid, el del 6 de marzo, con un resultado de malas críticas por la poca calidad técnica y los numerosos fallos. Algo a lo que hay sumarle la polémica orquestada por celebrar el show cuando el coronavirus empezaba a cobrarse víctimas en toda España. Una semana después se anunciaría el estado de alarma con su correspondiente confinamiento domiciliario.

Un año después, de momento lo único que Isabel ha podido cerrar es una fecha que en principio estaba programada para el año pasado y dos conciertos en Chile a finales del otoño. Nada en comparación con el macro proyecto que tuvo en sus manos y que raramente se le pueda volver a ofrecer.

Se había especulado con la posibilidad de que Isabel Pantoja hiciera una nueva gira por Latinoamérica en los próximos meses. Al hilo de esto, Álex Rodríguez, periodista en Miami, ha contado hoy en ‘El Programa de Ana Rosa’ que es «realmente imposible porque las fronteras entre Europa y los Estados Unidos están completamente cerradas y no se van a abrir durante los próximos meses». Apunta, además, que «hay que recordar los antecedentes de Isabel Pantoja. Aunque ya no los tenga es muy probable que durante los próximos 10 años le pongan trabas para viajar a EEUU.

A eso habría que sumarle la problemática de la pandemia, que no es baladí: «La situación con el COVID en Estados Unidos es muy grave y en algunos países de América no hay camas en los hospitales». Sobre la posibilidad de dar una entrevista al otro lado del charco, Rodríguez lo tiene claro: «De momento no hay ninguna negociación para que Pantoja venga. Es imposible entrar en ningún canal ni edificio sin pruebas exhaustivas. He leído que ella está buscando dinero pero aquí está prohibido pagar a un artista por hablar de su vida en un plató. Además, aquí en Miami no saben ni quiénes son los hijos de Isabel Pantoja porque no les interesa. Ella es muy conocida por Juan Gabriel, un ídolo en Latinoamérica, pero con su fallecimiento Isabel pierde mucho interés social», concluye.

Isabel Pantoja da el visto bueno para demandar a Kiko Rivera

Una nueva información en torno a la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha salido a la palestra. La ha dado Antonio Rossi, quien asegura que Agustín Pantoja le ha preguntado a su hermana si tiene su beneplácito para emprender acciones legales contra Kiko Rivera: Me pongo en contacto con una fuente cercana y me dicen que él le ha pedido personalmente a su hermana que si puede tomar acciones legales contra su sobrino e Isabel Pantoja le ha dicho que haga lo que haga Agustín ella está a su lado». Otra cosa bien distinta es que la tonadillera las tome por su cuenta. Según el periodista, Kiko ya conoce esta información.