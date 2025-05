Irene Villa sobre su último embarazo: "No me mató una bomba y casi lo hace mi cuarto bebé"

El 17 de octubre de 1991, Irene Villa sobrevivió a un atentado de ETA. Tenía tan solo 12 años y se disponía a acudir al colegio junto a su madre cuando, al arrancar el coche, este explotó por una bomba. Como consecuencia, Irene perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Han pasado más de tres décadas desde entonces y, gracias al apoyo psicológico y familiar, la mencionada logró superar lo ocurrido. De hecho, la falta de piernas no supuso un obstáculo en su vida, llegando incluso a convertirse en campeona de esquí en España. Sin embargo, años después vivió un episodio que volvió a situarla al borde del abismo. Y es que su último embarazo la llevó a una etapa «oscura y dramática», durante la cual estuvo a punto de perder la vida.

Así lo ha contado ella misma desde el programa Madres: desde el corazón, donde ha recordado cómo su último embarazo se volvió uno de los peores momentos de su vida. «No me mató una bomba y casi me mata mi cuarto bebé», comenzaba a decir. El bebé creció en las trompas y tuvieron que quitárselas de urgencia, sufriendo un aborto que le provocó tanto un trauma personal como una crisis en su matrimonio con Juan Pablo Lauro, del que se separó poco tiempo después. «Tengo una fotografía de mi trompa con un bebé. Pero un bebé que se ve perfectamente que estaba crecido. Si eso se llega a romper, aquí no estoy yo para contarlo», confesaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mitele (@miteleonline)

Irene aseguraba que ella siempre había seguido la filosofía de que, tras momentos de dolor, la vida siempre te recompensa con algo bueno, pero en ese caso no fue así. «Esas cosas hay que masticarlas, hay que digerirlas y hay que ir al psicólogo. Y yo no fui a terapia ni nada. Yo seguí con mi vida, como si no hubiera pasado nada […] Pero yo veía bebés por todas partes. Y yo sabía que eso no estaba bien […] De aquello no he crecido, sigo con dolor. Hay cosas que no tendrían que pasar […] Si no hubiera ocurrido eso, habría tenido una vida muy diferente», lamentaba.

Irene Villa en ‘Madres: desde el corazón’. (Foto: Mitele)

Después del aborto y de separarse del padre de sus hijos, Irene conoció a David Serrato, su actual pareja. Precisamente en esta última entrevista también ha contado la dinámica LAT que han establecido en su relación, lo que significa que viven separados. «David vive en Soria de lunes a jueves, el resto de la semana, juntos en Soria o Madrid […] Si no tengo niños, me voy con él. Es mejor echarse de menos que de más», señalaba. David nunca ha sido padre y, a pesar de que Irene le propuso tener algún hijo en común, este apuntó que con que le dejara participar en la educación de los suyos, «tenía su paternidad cubierta».