Por redes sociales y también por carta. Irene Rosales ha denunciado el acoso al que se está viendo sometida tanto por un medio como por otro. Ha sido en su perfil de Instagram donde ha compartido con sus seguidores lo que está ocurriendo y lo ha hecho con preocupación y harta ya de una situación que se repite a diario, en sus redes, y semanalmente por correo ordinario.

Hace escasas semanas que la mujer de Kiko Rivera rompió a llorar en el plató de ‘Viva la vida’ debido a estos ataques. La colaboradora estallaba debido a la tensión que le produce esta situación y admitía que entiende que haya gente a a que no le gusta cómo es o cómo se viste, pero que le habían llegado a desear la muerte. «Que me digan HDP, que la muerte de mis padres me la merecía…¡No lo voy a tolerar!», decía entre lágrimas. «Me han tocado bastante las narices. Acepto que cada uno opine lo que quiera, pero no que vengan a hundirme», le decía a Emma García.

Pero Irene reconocía que si había algo que le dolía especialmente era que las personas que se dedicaban a menospreciarla, también quisieran hacerla responsable del conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. «Yo no tengo nada que ver. Son ellos los que se tienen que entender y ver lo que han hecho mal».

La cosa ha ido más allá y esta mañana Irene Rosales se atrevía a ampliar esta denuncia basada en los mensajes de sus redes sociales. Todo porque los insultos están llegando a su propio domicilio a través de correo ordinario. «Recibo insultos, me nombran a mis padres y ahí no puedo más», ha dicho en un story en Instagram. «Lo que nunca os he contado es que recibo 3 o 4 cartas anónimas a la semana donde, lo más bonito que nos dicen es que somos malas personas. Esto no es normal y roza el acoso», ha manifestado.

Sus seguidores le han animado entonces a denunciar lo que sucede en la policía, pero parece que es algo imposible: «No puedo denunciarlo porque viene sin nombre. Ponen mi nombre o el de mi marido y nuestra dirección», reconocía explicando que las cartas llegan, lógicamente, sin remitente, por lo que se encuentra en un callejón sin salida para ponerle solución a este nuevo problema que está enturbiando su día a día.

No es la primera vez que Irene Rosales denuncia una situación de acoso. En diciembre de 2019 explicó en el programa donde colabora que había recibido un e-mail lleno de amenazas en el que aseguraba que le iban a dar «un palo» y que ella misma no dudó en compartir con sus followers en Instagram. Un mensaje que le produjo «asco», como ella misma admitió. «No tengo por qué vivir con miedo de saber qué persona es y qué locura puede cometer», dijo en su momento agradeciendo además las muestras de apoyo y de cariño recibidos. En aquella ocasión sí que acudió a las autoridades a denunciar el contenido del correo electrónico, una situación muy diferente a lo que está viviendo en la actualidad.

No levanta cabeza Irene Rosales. En menos de un año ha perdido a sus padres, y ha vivido el conflicto familiar entre su marido y su suegra. Todo ha terminado por pasarle factura y recientemente confesaba llorando en el programa donde colabora cada fin de semana, que necesitaba llorar y soltarlo todo. La repentina muerte de su madre hace un año la sumió en el dolor, pero no pudo llevar a cabo su duelo debido a la enfermedad de su padre. Y entre medias el problema de Kiko e Isabel estallaba por los aires, y solo unas semanas después del inicio del conflicto, tenía que decir adiós a su padre.