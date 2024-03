El inesperado cambio con el que Isabel Pantoja encara su reto profesional más esperado

Isabel Pantoja, de 67 años, se ha adaptado a los últimos tiempos en cuanto a publicidad se refiere y ha optado por hacer hype (generar expectación, según la RAE) que, en este caso tiene que ver con su nuevo disco, relacionado con el 50 aniversario de su carrera profesional. Una actualizada artista compartió hace dos días en su perfil de Instagram, donde reúne cerca del millón de seguidores, que hoy, lunes, 4 de marzo, va a dar una noticia a sus fans a las 17:00 de la tarde en su canal de YouTube. Sobre esto mismo ha hablado Antonio Rossi en Vamos a ver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Tal y como ha contado el comunicador se trata de la grabación de canciones míticas con arreglos con su voz de ahora y otras canciones que siempre le hubieran gustado cantar y nunca ha grabado. «Queda otro disco por anunciar y sé que van a lanzar clips de pequeños fragmentos de las canciones para que todo el mundo pueda ir escuchándolos», ha indicado. «Al principio iba a ser un disco de volver con su voz con una nueva versión musical y luego hay uno de duetos que está grabado, pero al final han decidido grabar cosas nuevas», ha añadido.

Isabel Pantoja durante un concierto / Gtres

Segundos después, Sandra Aladro ha ampliado la información acerca de este nuevo reto profesional de la tonadillera. «Esta mañana me contaban algunos responsables de este lanzamiento que nos va a sorprender. Primero la estética porque ha contratado un artista pop tanto para la portada, donde la vemos de niña, como la contraportada, donde aparece la actual donde representa toda una vida cantando y que es una nueva imagen de Isabel», ha expresado.

Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

La opinión de Isa Pantoja

Por otro lado, Isa Pantoja también se encontraba en el plató en el momento en el que estaban dando información acerca de esta nueva etapa profesional de su madre. La hija de la cantante se ha mostrado en todo momento muy emocionada y orgullosa de la artista pese a que no atraviesen su mejor momento familiar.

Isa Pantoja en el plató de ‘GH DÚO’/ Mediaset

Sobre el disco y la gira de Isabel Pantoja, la hermana de Kiko Rivera ha indicado que «esos proyectos a ella le vienen muy bien para salir y como habéis visto ahora que ha salido el encuentro con esta amiga (hace referencia a las imágenes compartidas por una conocida revista en la que aparece Isabel con una amiga), es un ejemplo de que está retomando su vida. Y para dejar esto claro, me parece genial que sea noticia la quedada de mi madre porque es una novedad que se le vea con una persona que no sea mi tío (Agustín Pantoja)», ha añadido. «Pero me gusta que, de alguna manera, también esté sirviendo un poco para hablar del disco que es lo importante porque es su trayectoria profesional», ha terminado diciendo sobre la intérprete de Marinero de luces.