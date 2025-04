Belén Esteban se ha pegado un homenaje final antes de cobrar su nuevo sueldo como colaboradora de la televisión pública gracias a su fichaje por las tardes de TVE en el programa La familia de la Tele, un formato que ya catalogan como el clon público de Sálvame. Así, Esteban ha volado hasta Los Ángeles, donde reside su hija Andrea, para conocer las ciudades más famosas alrededor del lugar de residencia de la joven y ha compartido, con su millón de de seguidores en Instagram y sus más de 4 millones de followers en Tiktok, algunas instantáneas de su recorrido por míticos lugares como Miami o Las Vegas.

Junto al álbum de fotos, la colaboradora ha añadido una frase que lo dice todo: «Mi mejor Semana Santa siempre con los que más quiero: Mi familia». Ni procesiones, ni oraciones, ni torrijas. Belén ha cambiado el recogimiento de las vacaciones españolas por las máquinas de juego, las botas cowboy y el calor californiano. Una de las instantáneas más destacadas del recopilatorio ha sido el posado junto a Miguel con el cartel de Hollywood tras ellos. Sin duda una buena muestra de que su matrimonio de cine funciona a las mil maravillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

La pareja no ha estado sola, en otra de las imágenes que ha publicado la ex de Jesulín de Ubrique, Belén aparece posando junto a Sandra Pérez, la popular Tiktoker con la que se encontró durante su periplo americano. El comentario que la propia Esteban ha escrito, deja claro que la relación entre ambas viene de lejos y que incluso habrían quedado previamente: «No podía irme sin verte. No te imaginas lo que te queremos mi familia y yo. Ojalá todo el mundo te conociera como te conocemos nosotros», sentenciaba junto a instantánea en la que abraza con cariño a Pérez.

El final de este viaje marca, como es sabido, un antes y un después en la vida de Esteban. A su regreso estrenará su nueva etapa profesional no exenta de polémica. Más allá de su desfile camino a los estudios de la televisión pública, la de Paracuellos se medirá en un pulso con TardeAr, el programa de Unicorn que contará la próxima semana con Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos concederá una entrevista bomba en la que responderá a todas las críticas y acusaciones que ha recibido, por parte de sus ex compañeros -ahora colaboradores de La familia de la tele-, desde el programa transición de Quickie camino al contrato con TVE. Belén vs. Terelu en un pulso sin precedentes que promete dar mucho que hablar en las tardes de la parrilla televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Como es sabido, el vínculo entre ambas ha sufrido diversos altibajos a lo largo de los últimos años, y actualmente su amistad está rota después de que, según el testimonio de Belén, Terelu Campos le hiciera ghosting en varios momentos importantes del clan Campos, por un lado la muerte de María Teresa Campos y después conocerse el embarazo de su primer nieto: «Escribo a Terelu y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco. Me dice que se encuentra desbordada y que no me coge el teléfono porque está mal de la voz», confirmó en su día Esteban.