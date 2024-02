Lara Dibildos, de 52 años, y Cándido-Conde Pumpido, de 43, se han vuelto a ver tras su ruptura. La pareja rompió, de manera inesperada, en octubre del pasado año, tras cinco meses juntos. Una ruptura que llegó en un complicado momento para el abogado, ya que sucedió en el mismo periodo de tiempo en el que fue detenido por una presunta agresión sexual grupal. La prueba de que han vuelto a unir sus caminos se refleja en un reportaje publicado por una conocida revista en la que aparecen ambos paseando a la mascota de la actriz en un día en el que las bajas temperaturas azotaron con fuerza Madrid.

Lara Dibildos y Cándido Conde Pumpido en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

De hecho, se puede ver cómo ambos van resguardados del frío mientras caminan para llegar a casa de la hija de Laura Valenzuela. Unas imágenes publicadas por Semana que muchos interpretan como un claro acercamiento entre ellos, algo que parecía imposible hace poco más de un mes.

Un complicado episodio para Conde Cándido-Pumpido

En medio de la vorágine de reacciones que supuso el escándalo en el que se vio envuelto el abogado por la presunta agresión y motivo por el que estuvo ingresado en el psiquiátrico, éste concedió una extensa entrevista en ¡De viernes’, espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. En esta reaparición habló de Lara, de quien solo tenía palabras de agradecimiento. «Le tengo mucho cariño. Me ha demostrado mucho en los momentos malos, que es cuando conoces a las personas y ha sido un gran apoyo para mí», dijo. Sobre sus sentimientos también habló con total naturalidad.

Cándido Conde-Pumpido Jr. en Madrid / Gtres

«La quiero y la adoro como amiga, pareja, como lo que sea. Jamás la quitaré de mi vida», indicó. Sin embargo, también por sus declaraciones todo apuntaba a que no se volverían a dar una nueva oportunidad sentimental. «Después de todo esto no hay posibilidad de que ella se plantee una cosa así públicamente. Yo no me plateo estar con Lara generándole un mal. Y, en estos momentos una relación pública conmigo no le aportaría nada bueno», explicó.

Después se supo lo que cobró el hijo del presidente del Tribunal Constitucional por esta intervención televisiva, una cantidad cercana a los 40.000 euros, según publicó Jesús Manuel Ruiz en ESdiario, quien también aseguró que la conversación fue «a medida del invitado» y que «los colaboradores tenían orden de no cuestionar el relato».

La versión de Lara Dibildos tras la ruptura

Fue la actriz y presentadora de televisión española la encargada de confirmar la noticia de su separación de Conde-Pumpido, y ahondar además en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar un nuevo rumbo por separado «No hay terceras personas, simplemente una convivencia muy dura y más en estas edades que es más difícil», dijo en Diez Minutos.

Lara Dibildos en una imagen de archivo / Gtres

«Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido una paciencia y ha sido mi apoyo, y creo que yo también le he ayudado en otras cosas. Hemos pasado un verano muy bonito, pero la vuelta al cole no la hemos superado. Estamos de buen rollo, sin ningún problema y mutuo acuerdo», añadió. Fue el pasado mes de abril cuando, a raíz de unas imágenes de ambos, derrochando complicidad, se pudo confirmar su romance.