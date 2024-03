Pablo Urdangarín terminó entre lágrimas, el pasado fin de semana, tras el resultado de su último partido de balonmano. Su equipo, Fraikin BM Granollers, se enfrentó al Abanca Ademar, con el que no consiguió los resultados esperados. Lo que provocó que saliera a la luz la imagen más sensible del deportista. Afortunadamente, su madre, la infanta Cristina, se encontraba entre el público y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en su máximo apoyo en esos complicados momentos.

Su madre, la infanta Cristina, se mostró como su incondicional apoyo durante el encuentro deportivo. / Gtres

Tal y como se puede ver en las imágenes captadas por Gtres, la hermana del Rey Felipe VI consoló a su hijo después de que se derrumbara en sus brazos por la puntuación obtenida. Pero no fue la única que lo hizo. Su novia, Johanna Zott, también fue testigo de esta emotiva estampa, a la que se sumó intentando tranquilizar al joven.

Pablo Urdangarín, Johanna Zott y la infanta Cristina en un partido./ Gtres

Estas nuevas imágenes han vuelto a poner de manifiesto la excelente relación que existe entre Johanna Zott y la familia de su pareja. Y es que no es la primera vez que suegra y nuera acuden a las gradas para disfrutar en primera persona de los encuentros deportivos que protagoniza Pablo en la actual Liga Asobal 2023/2024. De hecho, verlas en el pabellón, se ha convertido en algo bastante habitual. Cabe recordar que hace tan solo unas semanas protagonizaron unas divertidas imágenes donde quedó patente la complicidad entre ambas y su rol de ‘fan incondicional’ durante los partidos.

La infanta Cristina, con Johanna Zott. / GTRES

Cierto es que, de igual forma que se las ve animadas durante la duración del juego, a su salida nunca han querido atender a los medios de comunicación encargados de cubrir sus pasos, haciendo gala del hermetismo con el que prefieren seguir tratando su faceta más privada.

La nueva etapa de la infanta Cristina tras su divorcio

Fue el pasado 24 de enero de 2022 cuando la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin hicieron público su divorcio. Sin embargo, no ha sido hasta finales del pasado año cuando ambos han firmado los papeles necesarios que han roto por completo con su matrimonio. Desde entonces, la vida de los dos ha dado un giro de 180 grados. Mientras que el ex duque de Palma está centrado en rehacer su faceta sentimental con Ainhoa Armentia, la hija de don Juan Carlos I está disfrutando de una nueva etapa enfocada en su familia. Prueba de ello es su fiel asistencia a diferentes eventos familiares, como el cumpleaños de su hermana, la infanta Elena, o el de su padre, don Juan Carlos. Además, hace tan solo unas semanas, se la ha podido ver en el Carnaval de Las Palmas en compañía de su prima, Alexia de Grecia, uno de sus mayores apoyos desde que salió a la luz el fin de su historia de amor con el ex jugador de balonmano.