Iker Casillas estalla y pide que cierren el programa de María Patiño: «Es acoso»

María Patiño ha regresado de sus vacaciones estivales y ha vuelto a tomar las riendas del programa que presenta en Telecinco. Todo iba bien hasta que ha dado una noticia relacionada con Iker Casillas que ha sembrado un gran revuelo en las redes sociales. El exjugador de fútbol a reaccionado negando la mayor y asegurando que el espacio de Mediaset no está contando la verdad. De hecho ha dado un paso más allá y ha pedido que cancelen el proyecto, asegurando que lo que están haciendo con él es «acoso». Pero, ¿qué ha pasado hasta llegar a este punto y por qué Casillas está tan ofendido?

Desde que se separó de Sara Carbonero, a Iker Casillas le han relacionado con muchas mujeres y el programa de María Patiño insiste en que mantiene una relación con la periodista Ana Quiles. El madrileño está cansado de desmentir informaciones de este tipo, por eso considera que lo mejor que podría pasar es que Telecinco cancele el formato. El regreso de Patiño se ha visto empañado por este suceso. No obstante, la presentadora sigue defendiendo a sus compañeros e insiste en que trabajan de forma incansable para conseguir información veraz y contrastada.

María Patiño está atravesando una situación compleja en Mediaset porque se ha quedado sin Sálvame y ha perdido mucha presencia en Telecinco. Sin embargo, continúa vinculada a la productora La Fábrica de la Tele y sus jefes siguen apostando por su talento como presentadora.

También es cierto que Patiño no solo depende de la televisión para generar ingresos. Tiene una casa en Fuerteventura que alquila para pequeñas temporadas. Ha dividido esta vivienda en dos partes: por un lado está la zona que pone a disposición del público y por otro está la parte privada, donde se aloja ella durante los veranos. No podía imaginar que después de sus últimas vacaciones y Iker Casillas pidiera la cancelación de su programa.

La información que ha hecho estallar a Iker Casillas

María Patiño ha regresado a Socialité con una gran exclusiva. Según su información, Iker Casillas y Ana Quiles están tan enamorados que han pasado el verano juntos. Supuestamente han estado en Cerdeña, donde han pasado inadvertidos y han exprimido el tiempo al máximo.

La periodista ha dado un paso más y uno de sus colaboradores ha ampliado la información asegurando que Casillas también habría estado con su posible novia en la isla de Tabarca (Alicante). El exmarido de Sara Carbonero ha usado sus redes sociales para desmentir a Telecinco y para pedir que cancelen el espacio de Patiño porque, según su punto de vista, lleva demasiado tiempo dando noticias que no tienen nada de cierto.

«La cantidad de estupideces que sacáis de mi no tiene fin ¡ Os importa una mierda todo! La pena es que no os cierren el programa. Todo el día dando por saco con gilipolleces. Dejadme en paz porque esto también es acoso», ha escrito junto a un post que ha publicado Socialité sobre la presunta exclusiva. El empresario está cansado que le relacionen con mujeres. Después de su separación de Sara Carbonero, no ha confirmado ninguno de los noviazgos que le han atribuido.

El amargo regreso de María Patiño

María Patiño llevaba un tiempo anunciando en sus redes sociales que iba a regresar a Socialité este sábado 9 de septiembre. Tenía una gran ilusión por dar el paso, pero se ha visto afectada por el revuelo de Iker Casillas. Hay otro suceso que tampoco ha pasado inadvertido. Las redes ha comentado su «excesivo» bronceado. Es decir, su vuelta a Telecinco no ha dejado indiferente a nadie.