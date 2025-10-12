Ian Watkins, cantante de Lostprophets, es asesinado en prisión mientras cumplía condena por pedofilia

Ian Watkins, exlíder de la banda británica Lostprophets, ha muerto este sábado, a los 48 años de edad, tras ser víctima de un ataque dentro de la prisión británica donde cumplía condena por un delito de pedofilia. Según han informado efectivos de la policía de West Yorkshire, al norte de Inglaterra, dos internos del centro, de 25 y 43 años respectivamente, han sido detenidos como sospechosos del asesinato del cantante. Como apuntan los informes que han trascendido a la opinión pública, a pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, nada pudo hacerse por salvar la vida de Watkins, quien presentaba unas «lesiones graves» que le provocaron la muerte en el acto.

Esta no ha sido la primera vez que el artista se veía envuelto en un altercado dentro de prisión. Una década después de su entrada en el penal, en agosto de 2023, fue apuñalado en el interior de la cárcel y precisó ser ingresado en prisión, aunque en aquel momento, no se temió por si vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rock collection DCXX «EST 2022» 🤟🏽🎸🇨🇴📀💿🇨🇴 (@rock_collection_dcxx)

La condena de Ian Watkins

El artista inglés cumplía una pena de 29 años de cárcel (y seis de libertad condicional), condena que arrastraba desde el mes de diciembre del año 2013 después de admitir varios delitos de índole sexual, uno de ellos el de agresión sexual e intento de violación de una niña menor de 13 años. Una sentencia que llegó después de que, un año antes, en septiembre de 2012 fuera detenido por orden del juez por posesión de drogas en su domicilio al sur de Gales. Tras este arresto, los agentes tuvieron acceso a los ordenadores y dispositivos móviles del cantante que, posteriormente, fueron incautados por los efectivos. A partir del rastreo de estos equipos se abrió la causa por delitos sexuales contra él debido al material que mostraba el comportamiento delictivo del fallecido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ian Watkins Brasil (@ianwatkinsbrfan)

Lostprohets fue una banda de rock que nació en Gales en el año 1997. Aunque su primer álbum , The Fake Sound of Progress, se grabo por un sello independiente, el éxito de su música propició que fuera posteriormente remasterizado por Columbia Records. Un gran espaldarazo para la banda a pesar de que ellos continuaron operando con su primera discográfica. Tras este éxito Lostprophets sacaron al mercado otros cuatro discos: Start Something(2004), Liberation Transmission (2006), The Betrayed (2010) y Weapons, en el año 2012 con el que cerraron, marcados por el escándalo, su histórico musical.

Meses después, en el 2013, el resto de los componentes de la banda anunciaron la disolución de la misma e hicieron público el comienzo de una nueva andadura en la industria con No Devoticon, una nueva formación alejada de la oscuridad que les confirió Watkins antes de entrar en prisión.