Hugo Silva sorprende al confesar qué hace con los premios que gana

El Palacio de Vistalegre de Madrid acogió el pasado viernes la undécima edición de los Premios Feroz. Una gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), donde se premia, desde 2014, a la mejor producción audiovisual española del año anterior, tanto en cine como en televisión, y que sirve como antesala de los Premios Goya, que tendrán lugar el próximo 1o de febrero en Valladolid.

Así, no es de extrañar que el complejo madrileño se convirtiera, a su vez, en un desfile de estrellas que brillaron sobre una ya tradicional alfombra roja, tales como la actriz y cómica Coria Castillo y el actor Brays Efe, que fueron los encargados de conducir la gala de entrega de los Premios; Úrsula Corberó, Andreu Buenafuente, Lola Lolita, Macarena García, Ander Puig, el joven actor que se ha hecho un importante hueco en la industria cinematográfica tras su participación en Élite; Manuel Velasco, Elena Rivera o Hugo Silva, entre otros.

Hugo Silva en los Premios Feroz / Gtres

Este último, que estaba nominado por su destacada actuación en Un Amor, la adaptación cinematográfica de la novela de Sara Mesa, Un amor, dirigida por Isabel Coixet; sorprendió a los medios congregados en el lugar, a su paso por la catifa, al confesar qué hace con los premios que gana. «Los premios se los doy a mi madre, porque tengo una casa chica, de momento, entonces me los guarda ella. Cuando me han dado alguno, se lo agradezco a toda la gente que hay detrás que ha ayudado y ha empujado», dijo.

En su palmarés, Hugo Silva, es digno de mención aquí, cuenta con el Premio San Pancracio -perteneciente al Festival de cine que anualmente se celebra en Cáceres-, a Mejor actor por El cuerpo (2012); y con la misma distinción en el Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava por su trabajo en Dioses y perros, en 2014, entre otros. Asimismo, el madrileño fue el ganador del Premio a Mejor actor de reparto en una serie en los Premios Feroz, en 2016, por su papel en El Ministerio del Tiempo, la ficción creada por Pablo Olivares y Javier Olivares, y dirigida por Marc Vigil, Jorge Dorado y Abigail Schaaff.

Hugo Silva en los Premios Feroz / Gtres

En su encuentro con la prensa, Hugo Silva se confesó, asimismo, sobre la profesión de actor. El intérprete, que saltó a la fama por su participación en series de televisión como Al salir de clase o Los hombres de Paco, dijo que antes de ponerse frente a las cámaras, trabajó «en cosas mucho más duras que esta», por lo que considera que «hay profesional mucho más duras» que la de ser actor o actriz. «Yo he trabajado en cosas mucho más duras, tampoco es tan duro, no es tan duro, a lo mejor un poco la exposición, acostumbrarte a ella. Pero sigo diciendo lo mismo, hay cosas mucho más duras. Para mí lo mejor ha sido conocer gente increíble que me ha dado mucha cultura», señaló.

Sobre las palabras que pronunció la mismísima Reina Letizia sobre Hugo, el actor dijo que «no tenía ni idea de que había hablado de mí, lo buscaré por Internet. Me impacta porque me estoy enterando ahora». La esposa del Rey Felipe VI admitió ser fan de Hugo Silva, cabe recordar, hace varios meses.