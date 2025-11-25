Hombres G vuelven y plantan cara a la censura: "Esto es una dictadura"

Hombres G vuelve a los escenarios. La considerada como una de las bandas musicales más queridas y recordadas de nuestro país ha anunciado una gira para 2026 titulada Los mejores años de nuestra vida. Con ella, repasarán los temas más emblemáticos de su trayectoria y recorrerán buena parte de la península. «Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente, acojonante», explican en su propia página web.

Este martes, 25 de noviembre, han asistido a la presentación de está inesperado tour que se traen entre manos y, más allá de hablar sobre lo ilusionados que están de volver a reunir a su gran elenco de fans, lo cierto es que también han sacado a relucir su faceta más sincera sobre algunos temas sociales, como por ejemplo la censura. Un aspecto que ellos mismos vivieron durante las décadas de los 80 y 90 debido al lenguaje inapropiado que muchos consideraban que utilizaban en alguna de sus canciones como Sufre mamón, Venezia, Devuélveme a mi chica o Suéltate el pelo, entre otras.

Los miembros de la banda se han mostrado muy tajantes y Javier Molina ha señalado que considera que a día de hoy, «hay incluso más tonterías que antes». «Yo creo que ya está bien de aguantar tanta estupidez […] Esto es una dictadura de una ideología política. No es otra cosa. Es a nivel mundial, alimentada por multimillonarios. No me quiero meter en un berenjenal ahora porque no me apetece», sentenciaba.

Los hombres G en la presentación de su nueva gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. (Foto: Gtres)

Corroborando las palabras de su compañero y amigo, David Summers, aseguraba que estamos viviendo «una época absurda en la que la gente le tiene miedo a las palabras y no a lo que significan». Además, reiteraba que ellos no iban a cambiar absolutamente nada la manera de expresarse y de escribir «lo que les de la gana». «Es absurdo analizar canciones que tienen 40 años, sin ponerte en el contexto histórico y sin pensar como era la vida en aquella época y como se hablaba en aquel momento. En definitiva, si se aplicara el sentido común, muchas cosas se entenderían más fácil. […] A la palabra torero, a la palabra marica… Por favor son palabras y maneras de expresarte», explicaba.

Rafael Muñoz Gutierrez, David Summers y Javier Molina en la presentación de su última gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. (Foto: Gtres)

Para concluir con el tema, Molina comentaba que también se trataba de sentido del humor. «Es lo único que nos queda en España y también lo prohíben. Vamos a dejar el temita porque me pongo de una mala leche», decía, generando una risa sonora entre los presentes.