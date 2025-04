Quedan muy pocos meses para que Belén Écija, la hija de Belén Rueda, se case con Jaime Sánchez. Como muchas novias, la joven no ha podido resistirse a reunir a sus respectivas familias antes del 13 de junio y ha celebrado por todo lo alto su compromiso con una tradicional fiesta de pedida de mano, a la que han acudido sus seres queridos y amigos.

Así ha sido la pedida de Belén Écija y Jaime Sánchez

El pasado sábado 5 de abril, Belén Écija se vistió de blanco roto para celebrar su pedida de mano. La joven optó por un vestido corto de estilo boho chic semitransparente con bordados de flores y mangas abullonadas para este día tan especial.

Si por algo se caracteriza la hija de Belén Rueda y Daniel Écija es por su discreción a pesar de la fama de sus padres y, aunque está muy orgulloso de ellos y de la relación que mantienen entre ellos a pesar de estar separados, ha optado por mantenerse al margen del foco público. Sin embargo, eso no ha supuesto que tenga las redes sociales privadas y, como no podía ser de otra manera, no ha podido evitar compartir imágenes de uno de los días más especiales de su vida hasta la fecha.

A través de un carrete de imágenes y vídeos, la joven ha querido publicar cada detalle de su día: desde su look, hasta las flores que ha recibido, un divertido momento cantando con su madre o un tierno abrazo con su padre, que da cuenta que la familia sigue unida a pesar de la separación de sus progenitores.

«Nunca imaginé este cocktail de emociones que iba a sentir un día tan especial. Juntar a nuestras familias y amigos más cercanos ha sido una experiencia que deja las expectativas muy altas para la boda que nos espera. Realmente me habéis hecho muy feliz», ha escrito a través de su cuenta de Instagram. «Gracias, gracias y gracias por tantas flores y amor. Cada notita con su mensaje me sacaba lágrimas de felicidad. Prometo cuidar esta gran familia siempre», ha continuado diciendo.

En esta publicación, la hija de Belén Rueda no ha querido olvidarse de la persona más importante de este día, su pareja, con la que se casará el próximo mes de junio en Menorca (en una boda a la que se estima que acudirán entre 100 y 400 personas y que durará prácticamente todo el fin de semana), una isla que ha sido testigo de su historia de amor: «Y sobretodo gracias a ti Jaime, mi amor, mi compañero, mi cómplice, tus palabras de ayer nos hicieron berrear a todos. Gracias por cuidar esto único que tenemos, por luchar juntos (porque no todo es de color de rosa) y por recordarles a los que están cerca y nos cuidan lo que significan y también a aquellos que ya no están aquí, pero que nos cuidan igual desde algún lugar allí arriba».