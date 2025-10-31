Nuria González no ha podido contener las lágrimas al recordar a Fernando Fernández-Tapias en su última aparición ante los medios. La empresaria ha asistido a la gala de premios Flamenco en la Piel SIMOF en el marco de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que tuvo lugar el pasado 30 de octubre en el Hotel Wellington & Spa Madrid.

Aunque la viuda del que fuera vicepresidente del Real Madrid -con el que estuvo 20 años casada- suele optar por estar en la sombra en los eventos a los que acude, en esta ocasión no ha dudado en, generosamente, atender a la prensa. Cuando los medios le han preguntado sobre lo que opinaría el empresario al ver a la mujer de su vida recogiendo este galardón, ha sido inevitable que la íntima amiga de Terelu se emocione al recordarlo. «Me habéis tocado la tecla. Estaría encantado y está encantado», ha dicho.

Nuria González, galardonada en un evento organizado por SIMOF. (Foto: Gtres)

Este evento en el que no han faltado rostros de la jet set, llega solo días después de que se cumpliera el segundo aniversario de la muerte de Fernández-Tapias, el gran amor de González y el padre de sus hijos. Durante este tiempo, Nuria ha tratado de rendir homenaje a su marido fallecido en la sombra y sin hacer ruido.

Un premio dedicado a sus hijos

González, que es una gran apasionada de la moda, no ha querido perderse esta gala en un evento organizado por Raquel Revuelta -que está al frente de SIMOF- y a la que también han asistido otros rostros como Rocío Osorno, Sonsoles Ónega (también premiada) o Jaime Peñafiel.

Visiblemente emocionada, la viuda de Fefé ha sido reconocida por «su elegancia innata, por su respeto al arte, la cultura y al espíritu flamenco». «Muy contenta, todo lo que sea recibir premios es un gran halago. Ya sabéis que no soy mucho de recibir premios, creo que poquitos, pero hay una persona a la que he querido mucho en esta vida que es Arturo Fernández que me decía que cuando me dieran un premio, que lo recogiera. No le he hecho caso durante muchos años, pero ahora le he empezado a hacer caso», ha dicho a los medios tras recibir el galardón.

Según ha deslizado Nuria, para ella, «el flamenco es vida». «Creo que es una manera de respirar, de vivir, de sentir… y el flamenco nos da muchas alegrías. Se lo dedico a mis niños, pero especialmente a toda la gente que vive y ama el flamenco», ha añadido.

Nuria González junto a su marido, Fernando Fernández Tapias. (Foto: Gtres)

Fue el 14 de octubre de 2002 cuando la pareja pasó por el altar en una ceremonia íntima y secreta en Jerez de la Frontera a la que solo acudieron sus familiares y amigos íntimos tras cuatro años de una consolidada relación sentimental.

Fruto de su matrimonio llegaron al mundo Iván y Alma, que siempre tuvieron una relación exquisita con su progenitor y que, al igual que su madre, viven apartados de los focos y centrados en sus estudios.