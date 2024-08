Todas las guerras que Antonio Banderas ha ganado a lo largo de su vida

Este sábado 10 de agosto Antonio Banderas celebra su 64 cumpleaños, así que es el momento perfecto para repasar los grandes obstáculos que ha tenido que superar. ¿El último? La demolición de su casa de Marbella, una mítica mansión llamada ‘La Gaviota’ que en su momento perteneció a la locutora Encarna Sánchez. El inmueble está ubicado en la urbanización Los Monteros, una de las mejores de la ciudad, pero ¿qué ha pasado y por qué hay tanta polémica?

El actor compró esta vivienda con el objetivo de tener un lugar donde descansar y alejarse del ruido mediático. La cuestión es que la casa está construida en un terreno que presuntamente no cumple con la nueva normativa. Según cuentan, Encarna Sánchez movió sus hilos y utilizó su influencia para tener una casa al lado de la playa, tan al lado que ahora es un inconveniente.

Antonio Banderas en la puerta de su mansión ‘La Gaviota’ en Marbella. (Foto: Gtres)

Después de muchos años luchando con el Ayuntamiento de Marbella, el actor ha pensado que lo mejor es tirar la mansión. La polémica no ha tardado en estallar y en un primer momento se aseguró que le han obligado a dar este paso, pero no es así. Su hermano Javier Banderas, durante su participación en la Copa del Rey de vela, aseguró que el artista quería hacerse una casa nueva.

Antonio Banderas y Melanie Griffith pasaron muchos momentos en esta vivienda, pero el actor ahora tiene otras prioridades y necesita un inmueble diferente, por eso quiere uno nuevo. Precisamente su relación con Melanie ha sido otra de las batallas que ha ganado a lo largo de su vida.

Antonio Banderas y Melanie Griffith, un divorcio con final feliz

Antonio y Melanie estuvieron 18 años casados y todo el mundo pensaba que formaban un matrimonio indestructible. Por eso, cuando empezaron los rumores de crisis hubo mucha gente que pensó que eran falsos. Para entender esta ruptura hay que remontarse a 2015, cundo los artistas anunciaron que iban a emprender aventuras diferentes.

Melanie Griffith, en un evento. (Foto: Gtres)

Aseguraron que el acuerdo se iba a cerrar en términos amistosos, pues ambos creían que lo mejor era emprender aventuras distintas. Sin embargo, la presión pública complicó el proceso y estuvieron expuestos a multitud de comentarios. Encontrar la paz no fue fácil, pero Banderas también ha logrado superar este obstáculo.

Durante su participación en el programa 100% Únicos, Antonio declaró que actualmente su ex mujer se ha convertido en una de sus grandes amigas. «Yo la conocí en una película que hicimos juntos, que se llamaba Too much. Ahí fue donde nos enamoramos, decidimos tirar hacia adelante y vivimos 20 años muy bonitos. A pesar de que estamos divorciados, probablemente es la mejor amiga que tengo».

El infarto que tuvo Antonio Banderas en 2017

Banderas ha intentado que su vida privada se desarrolle lejos de las cámaras, pero en 2017 protagonizó una de las noticias más sonadas del año: tuvo un infarto. Según salió publicado, le ingresaron en Clinique Genolier de Ginebra. El intérprete intentó tranquilizar a sus fans, pero con el paso del tiempo reconoció que la situación había sido bastante compleja.

«Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero. Ha sido un ataque benigno que no ha ido a más y ahora mismo estoy en periodo de recuperación. Le metí una paliza importante a la patata en los últimos 37 años. Crucé el Atlántico siete veces en un año, era adicto al trabajo. Pero ahora me encuentro muy bien y con ganas de volver», admitió.