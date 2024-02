Si hay algo que caracteriza a Alba Carrillo, de 37 años, es su carisma y desparpajo. Se puede decir que, tras su salida de Mediaset ha logrado también hacerse un hueco en la televisión porque, ahora, participa en Bake Off: famosos al horno, de RTVE. Y es que, si figura sigue generando un gran interés público dentro del ámbito de la crónica social de nuestro país. A esto se le suma que ha lanzado su primer libro, al que ha titulado como Listas para la vida. Motivo por el que se ha convertido en la invitada al podcast de Carlota Corredera, Superlativas, donde no se ha dejado nada en el tintero.

Alba Carrillo posando para ‘Bake off’ / GTRES

Las confesiones de Alba Carrillo

Sobre su paso por la cadena de Fuencarral, Carrillo ha indicado que se ha llevado alguna que otra decepción y ha sido en el marco de esta conversación con la que fuera presentadora de Sálvame donde se ha sincerado por completo. «Sí me he llevado decepciones, por ejemplo Miguel Ángel Nicolás, aunque le quiero mucho y sé que retomaremos, pero he necesitado un tiempo para respirar porque sé que en muchos momentos él me ha apoyado, pero me podía haber dado un aviso de que ya se estaba escuchando que yo me iba a quedar sin trabajo. A final de mes yo tengo los mismos gastos. Así me habría hecho a la idea y habría buscado soluciones», ha asegurado, dejando también la puerta abierta a una posible reconciliación.



«Me encantaría tener una charla con él. Nos vimos en el juzgado [Alba Carrillo denunció a Mediaset España y llegaron a un acuerdo]. Vino a saludarme. Me dijo: ‘Te llamo…’. Es una persona importante para mí», ha añadido.



Sobre Jorge Javier Vázquez

En el marco de esta intervención, también ha hablado sobre su relación con Jorge Javier Vázquez, quien calienta motores para el inminente estreno de Supervivientes en Telecinco. Y es que, a pesar de haber protagonizado multitud de desencuentros con el presentador a lo largo de los años, la modelo ha enterrado el hacha de guerra y se ha deshecho en halagos hacia él.

Jorge Javier Vázquez en una imagen de archivo / Gtres

«Me encantaría poder hablar con él. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros. Y hemos podido ver que pasa eso», ha comenzado diciendo «Yo le admiro como profesional, presentador e incluso como persona, porque a mí me ha dado muchos consejos. Mi madre tuvo que demandarle, pero fue un daño colateral porque demandó a la productora y él era presentador en ese momento, pero no fue una cosa personal contra él. Y Jorge Javier es de esas personas que, aunque tengas un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño. A mí me gustaría», ha desvelado.