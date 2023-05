Gloria Camila ha hecho uno de sus sueños realidad: se ha aclarado el color de sus ojos. Este miércoles, 10 de mayo, la hija de José Ortega Cano y Rocío Flores asistieron al evento de la nueva marca de Ginebra Premium G’Vine. En un primer momento posaron en el photocall habilitado y minutos después atendieron a los medios de comunicación allí presentes. Sin embargo, llamó especial atención este cambio estético de la hermana de Rocío Carrasco.

Gloria, que siempre se ha caracterizado por tener un tono oscuro de ojos, sin embargo en esta reaparición se pudo ver ya el cambio. Un cambio que confirmó a Diez Minutos. Gracias a la tecnología y la ciencia ha sido posible que la televisiva pudiera cambiar este aspecto de su físico.



Se puede, por tanto, apreciar a simple vista cómo han cambiado los ojos de Gloria Camila, los cuales luce ahora unos tonos más claros que su pigmento original. Dicha operación, que ha generado un gran debate en las redes sociales costaría, aproximadamente, unos 7.500 euros. Desde que dejó la televisión Gloria ha vivido una constante montaña rusa de emociones. Etapa que además coincidió con la reaparición de su hermana, Rocío Carraco con la emisión de los documentales de Telecinco, Rocío: contar la verdad para seguir viva o En el nombre de Rocío.

Su desaparición

Después llegó a participar en Pesadilla en el paraíso, pero tras su salida del concurso tomó una importante decisión por su salud mental y se alejó del foco mediático por un tiempo para encontrar ese resquicio de luz en su vía crucis personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glo ♡ (@gloriacamilaortega)

«Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando», comienza diciendo», comenzó diciendo en octubre del pasado año. «Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. En ese caso me he dado cuenta que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero sí pido comprensión y respeto», añadió.

Hace tan solo unos meses, volvió a estallar y tomó otra decisión, la de privatizar su cuenta para evitar a los denominados haters. Actualmente, parece ser que Gloria Camila está recuperándose su vida porque ha retomado su rutina en el universo 2.0 y se deja ver en algún que otro evento.