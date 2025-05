Gianni Crea, el trabajador del Vaticano imprescindible para el Cónclave

Este 7 de mayo es, sin lugar a dudas, un día que cambiará el rumbo de la historia. Semanas después del fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, el mundo conocerá al nuevo Santo Pontífice tras el Cónclave, que en una reunión a puertas cerradas, los cardenales votarán al sucesor de Jorge Mario Bergoglio. Además de las institución religiosa, hay una persona clave en la elección del próximo Papa: Gianni Crea. ¿Quién es él?¿Por qué su papel es fundamental dentro del Vaticano?

El imprescindible papel de Gianni Crea

El Vaticano es considerado uno de los edificios históricos más importantes del mundo. Además de ser la residencia oficial del Sumo Pontífice, también es un lugar lleno de tesoros que requieren un gran mantenimiento y seguridad. Precisamente, de esta última hay una persona responsable de velar por el amparo de este epicentro cristiano: Gianni Crea, la persona encargada de las llaves de las puertas y ventanas de San Pedro.

Gianni Crea nació hace cinco décadas en Melito di Porto Salvo, aunque posteriormente se mudó hasta Roma para estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, el italiano -que ha trabajado para Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I (con el que no tuvo durante su mandato una audiencia privada)- decidió no dedicarse a las leyes, si no a custodiar las 2.798 llaves del Vaticano, así como de las más de 10.000 copias.

Concretamente, Crea -junto a sus llaves- se encarga desde 1998 (gracias a un sacerdote de su parroquia) desde las tres y media de la mañana hasta el fin de su jornada laboral, de cerrar y abrir las puertas y ventas del Museo del Vaticano (junto a su equipo, del que forman parte 11 personas ), donde se encuentran monumentos y frescos históricos de Da Vincci o Caravaggio. Además, otra de las salas que custodia es la Capilla Sixtina, una de las más visitadas por los turistas y donde se encuentran los frescos de Miguel Ángel: «Los museos están divididos en cuatro zonas. Cada clavigero abre de 60 a 75 puertas, o sea un total de más de 270 puertas por día», dijo en una entrevista, donde desveló que la llave más antigua, se encuentra en un anillo de acero junto al resto, data de 1771.

Su papel en este Cónclave 2025 es fundamental ya que algunas de las llaves que custodia -que tienen una etiqueta amarilla para diferenciarse del resto- son las que llevan hasta las habitaciones donde se reúnen los cardenales para elegir al Papa.

Aunque se sabe poco de su vida personal, Gianni -que cada día recorre 7.5 kilómetros para dejarlo todo preparado- sabe hasta tres idiomas, entre los que destacan el español, inglés o francés. Además, tras estudiar Derecho, el guarda de llaves del Vaticano comenzó a interesarse por la historia del arte.