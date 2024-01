Gabriela Guillen rompe su silencio: todo sobre su entrevista más esperada

Gabriela Guillén se va a sentar en televisión para hablar como nunca antes lo ha hecho. Tras varios meses siendo una de las persona más mediática por haber estado embarazada de Bertín Osborne, la fisioterapeuta ha decidido romper su silencio para contar todo lo que ha vivido durante este tiempo. Siguiendo los pasos de Ángel Cristo Jr., y cansada de que se especule sobre su vida, la modelo ha concedido una entrevista para el programa de Telecinco ¡De viernes!, que podrá verse a partir de las 22 horas.

En un lapso de tiempo sorprendentemente corto, la joven ha experimentado semanas llenas de altibajos. Aunque estaba muy contenta por el nacimiento de su bebé, que sin duda se ha convertido en el amor de su vida, también se ha sentido sumida en una profunda soledad. Gabriela Guillén ha contado exclusivamente con el apoyo de sus amigas más cercanas y su madre desde que se convirtió en madre, pero no ha recibido respaldo de Bertín Osborne. Es importante destacar que esto no tomó por sorpresa a Gabriela, ya que, según anunció el propio Bertín, no tendría el interés de mantener relación alguna con su hijo.

Bertín Osborne en un evento/ Gtres

“A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (…) No quiero ser padre”, confesaba el presentador en la revista ¡HOLA!. “Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”, continuaba diciendo Bertín Osborne, confirmando que se realizará una prueba para asegurarse de que el pequeño sea su hijo biológico.

El complicado parto de Gabriela Guillén

«Dice que perdió el conocimiento durante el parto y que al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También que le dieron arritmias. Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo», confesó Antonio Rossi en directo. Unas palabras que sembraron la preocupación sobre la salud de la modelo.

Gabriela Guillén paseando con su hijo por la calle/ Gtres

“Mi hijo y yo casi morimos, no quiero casi ni recordarlo. Mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Se le enroscó el cordón y perdí el conocimiento. Me dio arritmia, un desgarro. Estuve en el hospital desde el viernes y salí el lunes”, declaró Gabriela Guillén, confirmando el testimonio del periodista y mostrando los duros momentos que vivió cuando dio a luz a su pequeño.

El comunicado de Gabriela Guillén para proteger a su hijo

“Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada. Ello, nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia”, decía el texto, dejando claro que una de sus mayores preocupaciones es mantener alejada del foco mediático a su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Guillen Guillen (@gabymagy)

“Siempre, he respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, siendo plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad”, recalcaba la modelo.