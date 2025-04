Gabriela Guillén reaparece tras las últimas informaciones de Bertín Osborne: "Preguntárselo a él"

El paparazzi Tino Torrubiano sostiene que Bertín Osborne vuelve a estar ilusionado, esta vez de una «mujer morena» a la que ha conocido en Canal Sur, donde se emite su programa, El Show de Bertín. El presentador ha negado la mayor, asegurando que todo es un rumor sin fundamento. Asegura que sus compañeras «están todas casadas y la única que no lo está, se casa en verano». Después de estas palabras ha añadido: «Tino, por favor, no salgo con nadie y estás más perdido que el barco del arroz». Ahora le ha tocado el turno a Gabriela Guillén, quien ha tomado una decisión firme.

Gabriela estará vinculada para siempre con Bertín Osborne por el hijo que tienen en común, así que es completamente normal que los reporteros acudan a ella para buscar su reacción ante ciertas noticias. La empresaria ha optado por el silencio. Ha atendido a la prensa, pero ha dejado claro que prefiere no pronunciarse. «No tengo nada que decir, preguntárselo a él», ha declarado delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

Última aparición de Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

Antes de dar por zanjada la conversación, la ex novia del artista ha pronunciado un «muchas gracias» y después ha cerrado la puerta de su coche. Entre ellos ha habido muchas diferencias. Gabriela estuvo un tiempo guardando silencio, pero llegado el momento decidió hablar y explicar cómo se sentía después de romper con Bertín. El asunto que tienen pendiente ha acabado en los tribunales y todavía hay muchas preguntas en el aire.

Gabriela ha asegurado en numerosas intervenciones que no será ningún obstáculo en la relación de Bertín Osborne con su hijo, al contrario. Quiere que se conozcan y está dispuesta a facilitar un encuentro, pero es consciente de que el asunto es comprometido, de ahí que no quiera entrar en detalles. Después de preguntarle por la supuesta ilusión de Bertín, los reporteros han querido descubrir más datos sobre el resto de asuntos que hay encima de la mesa, aunque el silencio ha imperado como respuesta.

El mediático momento de Bertín Osborne

Tino Torrubiano sigue manteniendo que Bertín Osborne vuelve a creer en el amor gracias a una chica misteriosa cuya identidad todavía es un secreto. «Es una persona anónima y es más joven que Bertín. Me han contado que puede haber una diferencia de edad de al menos 20 años y lo curioso del tema está en que él se lo está contando a su entorno más cercano. Sí él, y los que le conocemos un poquito lo sabemos, que está ilusionado, es porque la cosa marcha».

Bertín Osborne en un evento. (Foto. Gtres)

El ex marido de Fabiola Martínez se ha visto obligado a dar la cara, pues se encuentra en un momento mediático y no puede esconderse. Ha dejado temporalmente El Show de Bertín para adentrarse en otro espectáculo televisivo: el concurso Tu cara me suena. El artista es uno de los fichajes estrella de Antena 3 y el foco está puesto sobre él, de ahí que haya silenciado tan rápido el revuelo que se ha originado con su posible situación sentimental.

Osborne disfrutaba de una conexión muy cercana con los medios hasta que salió a la luz la polémica de su hijo con Gabriela Guillén. A partir de ahí todo cambió, pero poco a poco va retomando la normalidad. Ahora tiene una oportunidad perfecta gracias a Tu cara me suena, concurso que también contará con Gisela, Manu Baqueiro y Ana Guerra, entre otros.