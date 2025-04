Hace solo unos días Frank Cuesta fue ingresado en un hospital de Tailandia de urgencia tras sufrir un ataque de una cobra venenosa. Ahora su pareja, Paloma de Ramón, ha dado la última hora sobre el estado de salud del presentador de Frank de la Jungla, que está en plena actualidad tras su última y drástica decisión vital.

El último parte de salud de Frank Cuesta

El pasado viernes 18 de abril, Javier Oliveira, un youtuber muy amigo de Fran Cuesta, reaparecía para alertar sobre el ingreso del presentador español, que está diagnosticado de leucemia mielógena crónica, un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea. «Frank se encuentra en el hospital en estos momentos tras la mordedura de una cobra escupidora», dijo el creador de contenido sobre el delicado estado del naturalista, del que adjuntó una imagen desde el hospital en la que aparecía hinchado debido al veneno de la cobra.

A pesar del susto, parece que la salud de Cuesta ha mejorado, tal y como ha desvelado en redes sociales su pareja, Paloma Ramón, uno de los grades apoyos del comunicador: «Al haber pasado 24 horas del envenenamiento, ya no hay peligro dentro del sistema central. Nos han dado varios productos para los ojos y ya está en casa. Tendrá que ir a hacer curas varios días». Además, la novia de Frank también ha alertado de lo delicado que ha estado en los últimos días el naturalista. «Calculamos que en una semana o dos ya estará en condiciones. Esta cobra, como su propio nombre indica, escupe en los ojos, y los riesgos no son solo es que puedas perder la visión, sino que (el veneno) se va bajando por los conductos respiratorios, ojos, nariz, boca tráquea, pulmón (…). Lo que hace es un colapso, infarto. A una persona normal la mata, pero claro…».

El nuevo rumbo de Frank Cuesta

Esta información llega días después de que el presentador anunciara su última y drástica decisión con respecto a su vida pública. Cuesta reapareció recientemente en su canal de YouTube para contar en primera persona que su imagen ya no circulará más en redes sociales.

«El vídeo de hoy es probablemente uno de los vídeos más duros que he hecho y que haré en mi vida. Todo esto que está pasando ha afectado a mi familia muchísimo y a Paloma. Ha habido un momento en el cual ha habido un evento hace un par de días con mis hijos con una persona muy muy muy cercana dentro del círculo de ella (refiriéndose a Yuyee, su ex mujer y madre de sus hijos), no es su pareja tampoco, ¿vale? Pues hubo un argumento, una pelea no física en el cual les dijeron cosas muy feas y sobre todo una cosa que les dijeron es: «Y tu padre va a terminar en la cárcel o va a terminar deportado como el perro que es… como un perro», y claro eso suena como que ah… pero eso a mis hijos les duele y a Paloma eso le duele (…). Esto no es para echarle la culpa a nadie, el culpable de todo lo que me pase a mi o a mi entorno, es mi culpa. Voy a dejar de estar de cara al público, de cara a la gente, en redes sociales, vídeos… porque está afectando muchísimo. Ya os digo, yo lo que quiero es intentar limpiar todo esto y cuando pueda o cuando me peguen la patada… salir de aquí», zanjo Cuesta que sigue en plena actualidad debido a su ingreso.