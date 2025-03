Frank Cuesta ha dado una sorprendente noticia: abandona Tailandia y, por ende, su Santuario de la Libertad. El herpetólogo, que fue puesto en libertad hace unos días tras haber sido detenido por posesión ilegal de animales, ha reaparecido en vídeo para explicar las razones que le han llevado a tomar esta drástica e inamovible decisión tras más de dos décadas en este país.

El motivo por el que abandona Tailandia

«Tengo un estrés de cojones, brutal. Me estoy volviendo loco dentro de mi cabeza, pero bueno, varias cosas que os quiero comentar», ha comenzado en un vídeo dirigido a las personas que han seguido su trayectoria desde hace más de veinte años. Una decisión que no ha tomado él solo, si no que ha estado apoyado por sus hijos y por Paloma Ramón, su pareja. «La decisión es que el Santuario va a continuar obviamente sin problemas. Tenemos gente que va a poder llevarlo cuando yo no esté aquí y, de hecho, las autoridades nos van a ayudar periódicamente para que todo esté bien», ha explicado.

Frank Cuesta en su salida de prisión. (Foto: YouTube)

A través de un comunicado en vídeo, Cuesta ha aclarado que no se trata de algo inmediato, si no que antes tiene que terminar «todos los procesos que tiene» y que no le permiten «salir del país, viajar o tener una vida normal». Ello no significa que deje de estar vinculado con el mundo animal, como ha aclarado: «Lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí en otro sitio. He intentado hacer un mundo mejor a mi alrededor y ayudar a los animales, animales que necesitaban ayuda médica, por ejemplo. Lo he estado haciendo con mis errores, con mis fallos y con mis cosas. Ahora vamos a hacer eso en otro lugar, aunque no sabemos todavía dónde. Lo vamos a hacer juntos mis hijos, Paloma y yo».

Su nueva misión

Tras contar la trayectoria del Santuario desde sus comienzos, Cuesta ha anunciado que su labor con las especies animales no termina aquí, si no que de la misma manera que lo ha hecho en Tailandia, lo hará en otro lugar del mundo. «La idea es crear un nuevo santuario en algún sitio del mundo en algún momento y continuar con este. Periódicamente seguiremos viniendo, pero es un lugar donde para mí se ha roto la paz, se ha roto esa sintonía que yo tenía con el lugar por muchas razones. Aun así, lo voy a seguir manteniendo con mi trabajo y mi dinero. Pero es un lugar que me ha quitado por muchos motivos esa paz».

Finalmente, y a través de un vídeo resumen de sus últimos 25 años, el activista se ha dirigido de tú a tú a su audiencia para agradecer el apoyo que ha recibido desde que se diera a conocer: «Muchas gracias a toda la gente que le gusta la naturaleza por dar visibilidad a todo lo que hemos estado haciendo durante todos estos años aquí en Tailandia, un país que amo y adoro y me da mucha pena irme. El Santuario perdurará. Muchas gracias a toda la gente que le gusta la naturaleza por dar visibilidad a todo lo que hemos estado haciendo durante todos estos años aquí en Tailandia».