La ciudad de Madrid ha acogido la celebración de la cena solidaria de toreros a beneficio de la Asociación Nuevo Futuro, y a la que no ha faltado Francisco Rivera. El torero no ha dudado atender amablemente a los periodistas. «Nosotros venimos a colaborar. Nuevo Futuro hace una labor increíble. Tienen unos pisos tutelados de chavales que han sufrido miles de tipos de barbaridades y salvajismo, que el Gobierno se lo quita a sus padres y Nuevo Futuro les da un hogar. Son pisos desde seis hasta doce chavales y ahí les cuidan, les dan cariño, infancia, educación y viven en un ambiente familiar, en un ambiente protegido y la verdad es que es una labor increíble», ha dicho el torero.

Francisco Rivera lleva ya más de una década colaborando con la asociación y considera que es importante conocer el trabajo que llevan a cabo desde la organización: «Yo animo a todo el mundo a conocer la labor de Nuevo Futuro. En la vida hay que ser agradecido, yo considero que he tenido mucha suerte y la mejor manera es ayudando a los que lo necesitan y Nuevo Futuro es una causa que merece mucho la pena», ha declarado.

El torero ha preferido no pronunciarse sobre temas personales: “Yo recuerdo muy bien mi infancia, una maravilla, pero hoy no venimos a hablar de mí, ni de nadie de los míos”, ha dicho. En los últimos tiempos, sus dos hermanos han estado en el foco de la actualidad. Por un lado, su hermano Kiko sufría hace pocas semanas un ictus que generaba una gran preocupación y del que, afortunadamente, ya se está recuperando. A esto hay que añadir que su hermano Cayetano Rivera también ha acaparado titulares a raíz de la noticia de su separación de la modelo Eva González, sobre la que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado por el momento, sino que prefieren guardar silencio.

Ante la reciente noticia de la próxima maternidad de la hija de Espartaco, Francisco ha dicho que no lo sabía y que, por tanto, no le ha podido felicitar. El torero ha comentado que eso es algo que, en su caso, todavía ve muy lejano: “qué sensación esa de abuelo, no lo quiero ni pensar”, ha dicho.

Ha sido una noche en la que no han faltado las emociones. El torero ha sido el encargado de la rifa benéfica que se ha celebrado durante la velada, en la que ha derrochado simpatía. Además, la cena se ha cerrado con una actuación de Una y nos vamos, el grupo de amigos del torero. La hija del diestro, Tana, no ha dudado en salir a los pies del escenario y bailar al son de su padre, protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche.