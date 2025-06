El disco duro que José Luis Ábalos quiso ocultar a la UCO, los escándalos protagonizados por Santos Cerdán y las malas decisiones que ha tomado Pedro Sánchez desde que llegó a la presidencia del Gobierno han hecho que sus antiguos aliados le den la espalda. Algunos comunicadores, artistas y personas con cierta influencia le han retirado su apoyo, se han dado cuenta de la verdad y quieren llegar hasta el final. En LOOK repasamos los nombres que ya no forman parte de la lisa de amigos de Sánchez.

Antonio García Ferreras

Al rojo vivo, el programa de García Ferreras, ha sido una plataforma que ha remado a favor del discurso de Pedro Sánchez, pero todo tiene un límite y cada vez son más los que no se sienten identificados con las palabras del socialista. El presentador de La Sexta ha dado un golpe en la mesa, ha cambiado y discurso y se ha dirigido al actual presidente del Gobierno:

Ferreras y Ana Pastor posando en un evento. (Foto: Gtres)

«La conmoción y el pavor continúa en el Gobierno y en el PSOE, pero solo de puertas adentro. Pedro Sánchez ha dejado claro que su respuesta a este escándalo de corrupción insoportable es muy simple: ni dimisión, ni adelanto electoral, ni moción de confianza ni remodelación de Gobierno. Manual de resistencia», ha declarado el comunicador. Como mucha gente, Ferreras no entiende el carácter pasivo de su antiguo líder. Exige respuestas, consecuencias y una nueva hoja de ruta que ayude a enmendar los graves errores del pasado.

Lo peor de todo es que el escándalo no ha hecho nada más que empezar. «La investigación solo ha echado a andar, porque el goteo de este desastre puede ser una tortura y un tsunami. Y un tsunami no se puede afrontar con un: ya me he puesto el bañador con la dimisión de Cerdán», declara Ferreras.

José Sacristán

El actor José Sacristán nunca ha escondido su simpatía hacia el PSOE, aunque hay cosas que han cambiado en los últimos tiempos. Sánchez ha cruzado límites que sus admiradores no consienten y lo único que ha hecho al darse cuenta de su decadencia es pedir perdón. No, con eso no vale.

José Sacristán en un photocall. (Foto: Gtres)

«Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces», ha comentado el artista, premiado con un Goya de Honor en 2022.

«La situación es terrible, sin paliativos, vergonzoso, y no es una solución el hacer comparaciones, ya está bien del ‘Y tú más’, eso no sirve absolutamente para nada. Esto es sencillamente impresentable y la solución tiene que ser terminante, desde mi punto de vista».

José Miguel Monzón (Wyoming)

Wyoming en un evento. (Foto: Gtres)

José Miguel Monzón, popularmente conocido como Wyoming, ha respaldado la política de Pedro Sánchez en numerosas ocasiones y ahora se ha dado cuenta de que ha sido un grave error. La obsesión del presidente por seguir en el cargo ha hecho que muchos admiradores se den cuenta de que lo peor no es una equivocación, hay otra cosa más grave: la falta de confianza. El pueblo ya no confía en Sánchez y dentro de muy poco habrá consecuencias.

«La confianza es algo que cuesta muchísimo crear y que se destruye con un simple soplido. No se construye con discursos y palabras bonitas, sino con acciones, coherencia y a lo largo del tiempo, pero se puede desmoronar en décimas de segundo, en cuanto aparece la corrupción», ha declarado el presentador de La Sexta en su programa.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez posando. (Foto: Gtres)

Otro nombre que figura en la lista de decepcionados con Pedro Sánchez es el de Jorge Javier Vázquez. El catalán le prometió fidelidad, pero los hechos demuestran que apostó por el bando equivocado. Ahora, según él, se siente totalmente perdido porque ha descubierto que los ideales que guiaban sus opiniones están vacíos. Son falsos. Sólo buscaban generar votos.

«Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión. Pero, ¿cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante tantos años? ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él? En fin», ha escrito en el blog que tiene en la revista Lecturas.