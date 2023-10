Fernando Alonso presume de lujoso catamarán ecológico

En la pista de Fórmula 1, todo es velocidad, pero cuando Fernando Alonso se relaja prefiere disfrutar de un silencio total, «sin emisiones, sin vibraciones». Así mismo lo asegura el asturiano cuando se refiere a su nuevo catamarán ecológico, un espectacular barco de Sunreef Yachts que el piloto ha escogido para pasar su tiempo libre en alta mar. Concretamente se trata del modelo ’60 Sunreef Power Eco’, un catamarán eléctrico y recubierto por placas solares que lo convierten en una embarcación respetuosa con el medio ambiente. Pero si hay algo por lo que sobresale, es por sus lujosas prestaciones.

Modelo 60 Sunreef Power Eco / Sunreef Yachts

No es el único deportista que posee un catamarán del astillero de Gdansk. El tenista Rafa Nadal es propietario de un impresionante ’80 Sunreef Power’ bautizado como Great White y valorado en 5,5 millones de euros. Un año después de su compra, en 2021, Fernando Alonso se lanzó a encargar su propio yate al fabricante polaco y se involucró de lleno en el proceso de construcción y diseño para que los ingenieros lo creasen adecuado a sus necesidades. Con una superficie cercana a los 70 metros cuadrados, el catamarán del piloto de Fórmula 1 cuenta con 18,3 metros de eslora y 10,2 de manga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

El barco está valorado, aproximadamente, en cuatro millones de euros y posee capacidad para albergar hasta 12 personas, además de una tripulación de cuatro miembros. Dispone de seis cabinas dobles con acabados de máxima calidad y una cubierta principal totalmente equipada y distribuida en una amplia terraza en proa y una plataforma hidráulica en popa. También tiene comedor, cocina y sala de estar con amplios ventanales para aprovechar la luz natural que ofrece el exterior y para disfrutar de las increíbles vistas y puestas de sol en alta mar.

Interior del catamarán / Sunreef Yachts

Y como no podía ser de otra manera, el barco está preparado para transportar motos de agua y otros juguetes de lujo. Según el fabricante, el resultado de este catamarán es una apuesta por la sostenibilidad y la tecnología más puntera combinada con el confort. Lo que es seguro es que Fernando Alonso está encantado con su nuevo yate, y es que ha sido él mismo el que ha declarado que no había podido hacer mejor elección. Así lo dijo en el Festival Náutico de Cannes, durante una rueda de prensa: «Sunreef Yachts combina lujo y sostenibilidad como ningún otro astillero. Cuando visité sus instalaciones en Polonia vi de primera mano cómo cuidan todos los detalles. Así debería ser la náutica ecológica de lujo».

Detalle del modelo 60 Sunreef Power Eco / Sunreef Yachts

En la actualidad, el asturiano se encuentra inmerso en el Gran Premio de Estados Unidos, que ha comenzado este fin de semana. Para la competición, el piloto confirmaba ya que su Aston Martin estrenaría mejoras en el Circuito de las Américas aunque pedía cautela, pues no eran los únicos que iban a incorporar nuevas funciones en su monoplaza. «Tenemos cosas nuevas, pero habrá que ver cómo van. Sólo tenemos una sesión de entrenamientos libres, al ser formato sprint, y estaremos concentrados para optimizar el paquete aerodinámico cuanto podamos», revelaba hace unos días Alonso.