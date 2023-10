La larga lista de famosos que no dejarán su millonaria herencia a sus hijos

Cuando muere una persona sin testamento, la ley dicta que el patrimonio que deja pasará a los descendientes del difunto, es decir, hijos o nietos. A falta de estos, le corresponderá heredar al cónyuge si es que lo hubiera o al familiar más cercano siguiendo la línea biológica. No obstante, a lo largo de la historia se han dado muchos casos donde es el propio fallecido antes de morir quien dicta que no quiere que sus hijos sean receptores de la misma, dejando por escrito que prefiere romper con lo «habitual». Numerosos rostros conocidos ya han confesado públicamente que no serán sus descendientes los destinatarios de su herencia, siendo el último en manifestarlo Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones.

Mick Jagger/ Gtres

El artista ha revelado que, si en algún momento vende los derechos que le corresponden por sus canciones, donará los beneficios a causas benéficas, dejando completamente fuera de recibir nada a los ocho hijos que tiene con cinco mujeres distintas:»No necesitan tanto millones para vivir». Un pensamiento que muchos otros famosos parecen compartir de la misma forma. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, ha confesado en varias ocasiones que dejar su ostentosa herencia a sus hijos considera que no es precisamente hacerles un favor, por lo que entre sus planes está donar el imperio empresarial y económico que ha conseguido gracias a Microsoft a fines solidarios.

Bill Gates/ Gtres

El actor británico Daniel Craig opina de la misma manera y, siguiendo sus propias palabras, por ahora no está dispuesto a que sus hijas obtengan nada de los más de 100 millones de dólares que muchos diarios estiman que tiene. «No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación. Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de irme», reconocía hace un tiempo en Candis Magazine.

Aston Kutcher y Mila Kunis, una de las parejas más emblemáticas de Hollywood parece tener la misma decisión en mente. Y es que según confesó el intérprete estadounidense, quiere que sus hijos tengan la motivación de trabajar para conseguir lo que han vivido junto a su fortuna durante su infancia. «Si mis hijos quieren empezar un negocio y tener un buen plan, invertiré en ello, pero no tendrán herencia», sentenciaba. Por otro lado, Gordon Ramsey también forma parte de esta lista. Es uno de los chefs más populares del mundo y su trayectoria ante las cámaras le ha permitido conseguir un patrimonio valorado en 220 millones de dólares, según Forbes. No obstante, no quiere que sus hijos toquen nada de ello: «No han trabajado ni de lejos lo suficiente como para permitirse eso», explicaba, dejando entrever que no quería ‘malcriarlos’ pese a la fortuna que tiene bajo su poder.

Aston Kutcher y Mila Kunis/ Gtres

Mark Zuckerberg es otro de los famosos que compartió que sus hijas no recibirán su patrimonio el día que él muera. Es el fundador y CEO de Meta, empresa que gestiona Facebook, lo que le ha hecho posicionarse como uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Su patrimonio económico tiene como destino la Fundación Chan Zuckerberg Iniciative, la cual fundó el mismo con el fin de promover la igualdad de oportunidades de los niños más desfavorecidos.