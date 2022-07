Familia: grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. Esta es una de las muchas definiciones escritas en la actualidad. Y es que, desde hace ya varios años, el concepto de familia y todo lo que ello conlleva ha ido cambiando progresivamente, dejando ver al mundo que existen múltiples variaciones lejos del clasicismo de la madre y el padre como progenitores.

Así, gracias al avance de la ciencia y la tecnología se han puesto a disposición de la ciudadanía diferentes métodos para crear una familia, además de la ya conocida reproducción sexual. Hoy en día es muy conocido el término ‘reproducción asistida’, que consiste en utilizar la tecnología para tratar la infertilidad. De este modo, se pueden extraer los óvulos del cuerpo de una mujer para mezclarlos con los espermas del hombre, con el objetivo final de producir embriones. Un conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando este no se consigue de forma natural. Aunque actualmente es un tema que poco se oye en la sociedad, muchos han sido los rostros conocidos que han querido darle visibilidad a través de las redes sociales, bien porque lo creen necesario o bien porque han vivido en su propia piel el proceso. Así, a continuación se muestran algunos de los celebs que han sido papás y mamás gracias a la reproducción asistida.

Jacqueline de la Vega

Tras varios abortos y un cambio de pareja, la mexicana logró ser madre a sus 42 años y no tuvo ningún reparo en hacer público que recurrió a la reproducción asistida para cumplir su sueño. En esta ocasión, ella acudió al centro IVI Madrid para poder tener un hijo, algo con lo que se emociona cada vez que lo recuerda: “Mi hijo ha sido el regalo de mi vida. Toda mi vida he estado esperando para ser madre”.

Ainhoa Arteta

La prestigiosa cantante de ópera volvió a experimentar la maternidad a sus 45 años con su segundo marido. Para ella, Iker ha sido un “bebé milagro”, pues creía que no volvería a ser madre a su edad. Sin embargo, las tecnologías y la reproducción asistida le permitieron cumplir de nuevo su sueño. “Uno de los consejos que doy a casi todas mis colegas y personas que conozco y que han pasado la barrera de los 40, es que congelen sus óvulos, porque esto lo que les da es una libertad para ser madre más adelante”.

Irma Soriano

A sus 48 años, la conocida presentadora quiso desafiar a su reloj biológico. Para ello, recurrió a la fecundación in vitro y se desplazó hasta el Instituto Madrileño de Fertilidad, consiguiendo ser madre por cuarta vez. Fue un embarazo de alto riesgo, pero a ella le devolvió la ilusión, comunicando que este hijo era diferente a los demás: “Sabía que iba a ser la última vez que me acariciaban las entrañas, por eso lo he disfrutado más”.

Raquel Sanchez Silva

Después de varios años de esfuerzos y de recorrer médicos, la concursante de El Desafío tuvo dos mellizos, ambos varones. En la primavera de 2013 intentó por primera vez quedarse embarazada con Mario Biondo, pero su repentina muerte hizo que la televisiva aplazara sus planes. Meses después, cuando encontró la estabilidad junto a Marías Dumont, la extremeña retomó su sueño de ser mamá, acudiendo a una de las sedes del Instituto Valenciano de Infertilidad.

Mónica Cruz

En 2013, la conocida actriz hermana de Pe pudo hacer realidad su sueño. Ella siempre había mostrado el deseo de ser madre, aunque no había encontrado la persona idónea para serlo. Y, por fin, se decidió a hacerlo en solitario, gracias a la fecundación in vitro, con un donante de esperma anónimo, pudo traer al mundo a su hija. Dos meses después de que trascendiera la noticia en los medios de comunicación, fue ella misma quien lo afirmó públicamente, explicando que su silencio se debió a lo siguiente: «Cuando todo esto saltó a la luz, no quise alimentar el morbo y preferí no salir a la calle. Yo quería evitar por encima de todo que se hablara de supuestos padres o supuestos candidatos a serlo”.

Y es que, ser madre no es tarea fácil. Muchos son los inconvenientes que pueden surgir en el camino de cumplir un sueño, como abortos o problemas de fertilidad entre otros. Aunque sigue siendo un tema tabú en la sociedad, hoy en día se está dando mucha visibilidad al proceso de la maternidad, haciendo hincapié en la existencia de otras formas como la adopción o la reproducción asistida.